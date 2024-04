Quanto è il patrimonio di Fedez: questo il confronto con la moglie Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni hanno accumulato un patrimonio davvero impressionante. Andiamo a vedere però nello specifico di quanto parliamo.

Nelle ultime ore a tenere banco in Italia è sicuramente la love story, che sembra essere naufragata, tra Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno letteralmente trasformato in un reality la loro storia d’amore.

Ovunque non si fa che parlare di loro e i veri appassionati non fanno altro che cercare indizi tra un post e l’altro per provare a capire l’evolversi della situazione. I due al momento sono la coppia di influencer più potente d’Italia e la Ferragni è una delle più famose a livello mondiale.

Spesso, infatti, in passato si è scherzato sul fatto che in famiglia, tra i due, a portare il malloppo più grosso fosse proprio Chiara. In realtà però anche Fedez si è difeso bene in questi anni riuscendo a portare a casa buoni guadagni derivanti non solo dalla sua amica, ma anche dalle tante attività collaterali in piedi.

Fedez e Chiara Ferragni: patrimoni a confronto

Le attività di Fedez al momento sono tutte di proprietà della holding familiare Zedef srl. Le quote sono così suddivise: 10% a Fedez, 50% alla madre-manager Annamaria Berrinzaghi e il 40% al padre Franco Lucia. Grazie a quest holding poi riesce a controllare diverse altre società nel campo della musica e non solo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patrimonio del rapper arriverebbe a toccare 1,5 milioni di euro. Sicuramente una bella cifra, ma bassa se rapportata a quella della moglie. Sempre secondo il quotidiano, infatti, la Ferragni prima del caso del Pandoro Balocco avrebbe addirittura toccato un patrimonio di oltre 39 milioni di euro.

Fedez come spende i suoi soldi? La grande passione per le Ferrari

In questi anni Fedez ha mostrato di avere diverse grandi passioni. Una di queste è sicuramente quella per i fumetti. Durante le sue storie su Instagram ha spesso mostrato i tanti fumetti acquistati e le innumerevoli action figure. Iron Man e Spiderman su tutti.

Oltre a queste passioni però Fedez ha sempre dimostrato di avere un vero e proprio amore per le Ferrari. Recentemente ha acquistato una Roma Spider. In passato, invece, si era reso protagonista con la moglie di una clip su un’altra vettura di Maranello.

In quel video in particolare il rapper si era mostrato un po’ impacciato in fase di approccio con il suo nuovo bolide. Un atteggiamento che era piaciuto ai fan che si erano subito scatenati inondando i suoi social di like.