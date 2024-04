F1, mossa a sorpresa della Red Bull Racing: arriva un altro campione

Incredibile che a cercare uno dei piloti più forti in griglia sia proprio la squadra con il numero 1 sul musetto. Ecco l’ultima idea di Christian Horner.

Al di là dei mal di pancia palesati da papà Jos, Max Verstappen è sempre più sicuro del suo posto in Red Bull Racing. Ha anche ammesso, alla vigilia della tappa in Australia, di non aver alcuna intenzione al momento di guardarsi intorno alla ricerca di una squadra più forte. Nello scenario attuale della F1 nessun team potrebbe garantire una condizione migliore all’ex numero 33 della griglia.

Max Verstappen, infatti, ha stravinto nelle ultime stagioni, collezionando ben 56 successi. E’ il terzo driver all time per trionfi. La Red Bull Racing, in chiave 2025, potrebbe avere solo un problema ed è legato alla irregolarità di Sergio Perez. Quest’ultimo ha iniziato bene la stagione, ma non è mai stato in lizza per un titolo mondiale. Il messicano è stato il primo nella storia del drink team a completare un 1-2 in graduatoria piloti nel 2023, ma ha chiuso a distanza siderale da Verstappen.

Chi ha dimostrato di saperci fare ancora è Fernando Alonso. Al volante della AMR23 ha ottenuto gli stessi punti di Charles Leclerc. Nonostante la differenza d’età con Max e Charles, lo spagnolo si è conservato in splendida forza. In questa annata è nella terra di nessuno, distaccato dalla vetta e con un vantaggio sui team di seconda fascia. Vorrebbe chiudere al top la sua carriera in F1, tornando nell’abitacolo di una vettura da titolo mondiale.

Il corteggiamento RB ad Alonso

Stanchi di Perez, in vertici del team potrebbe puntare su un usato sicuro. Secondo i colleghi del Telefgraaf olandese e di Marca il pilota asturiano sarebbe il candidato numero 1 per affiancare Verstappen. I media olandesi, direttamente collegati al tre volte iridato, hanno annunciato che Fernando e Christian Horner hanno avuto “una conversazione seria senza che Marko fosse coinvolto”. L’attuale t.p. sarebbe un grande estimatore di Alonso.

Nessuno nel circus non sarebbe pronto a credere nelle sue abilità se non fosse che, dal punto di vista caratteriale, Alonso ha già lasciato un segno negativo in diversi ambienti. La Red Bull Racing, inoltre, si andrebbe a cautelare con un driver forte. “Ci sono queste voci e le fonti sono piuttosto buone – ha annunciato Ralf Schumacher – Se la Red Bull gli desse una macchina con cui potesse vincere… certo che Alonso lo vorrebbe!”

Vi sono tutti i presupposti per un matrimonio felice. L’olandese ha una ottima relazione con lo spagnolo e sarebbe uno dei pochi a non temerlo. Già in Alpine il bicampione del mondo iberico ha dimostrato di essere cambiato ed è risultato più disponibile ad un gioco di squadra. L’alternativa per Fernando sarebbe la Mercedes ma al momento non rappresenta un porto sicuro. Hamilton la lascerà a fine anno proprio per evitare di terminare la carriera con 0 vittorie. Alonso potrebbe anche rimanere in AM qualora valutasse che il progetto è di alto profilo.

L’arrivo di Adrian Newey, in tal senso, sposterebbe gli equilibri futuri e garantirebbe un progetto tecnico di livello altissimo. Solo che Newey non sembra disposto a muoversi se non lo fa anche Horner. L’AM, per ora, si coccola un campione che ha 43 anni ne dimostra 20 anni in meno in termini di velocità e motivazione.