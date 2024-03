F1 GP Australia, Qualifiche: Verstappen fenomeno assoluto, Sainz in prima fila mentre Leclerc delude

La terza qualifica del mondiale di F1 targato 2024 vede primeggiare Max Verstappen, con Sainz secondo davanti a Perez. Male Leclerc quinto.

Il mondiale di F1 ci regala una splendida qualifica in quel di Melbourne, dove si disputerà domani il Gran Premio d’Australia. Max Verstappen piazza la pole position ed il record della pista girando in 1’15”915, andando letteralmente ad annichilire la Ferrari. Infatti, le Rosse erano sempre state davanti sino al Q2, in ogni singola sessione, ma nel Q3 è arrivata una clamorosa mazzata dalla RB20 e dall’olandese, che si è confermato il migliore di tutti. Da applausi anche Carlos Sainz, in prima fila a 270 millesimi dal battistrada, a conferma di essere pienamente in forma dopo l’intervento per appendicite avvenuto solamente due settimane fa.

Sergio Perez ha staccato il terzo tempo, davanti ad uno splendido Lando Norris con la McLaren. Ancora una volta, Charles Leclerc ha commesso un grave errore nel Q3 e deve accontentarsi di un deludente quinto posto, con oltre mezzo secondo di ritardo dal battistrada. Di certo, non è ciò che ci aspettava dopo le libere, e per poco non venia scavalcato anche da Oscar Piastri. Settima la Mercedes di George Russell davanti alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda. La top ten la completano le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

F1, Verstappen dà spettacolo nel momento decisivo

Lo spettacolo della F1 sbarca all’Albert Park, su uno degli impianti più amati da piloti e squadre. La qualifica inizia con la consapevolezza che la Ferrari possa essere la grande favorita dopo i risultati delle libere. Nel Q1 ci sono subito delle sorprese, come il passaggio al turno successivo di Esteban Ocon che fa un miracolo con l’Alpine. Si salva per un pelo la Haas di Kevin Magnussen, mentre non ce la fa Nico Hulkenberg. Fuori con lui anche Pierre Gasly, la Racing Bulls di Daniel Ricciardo e la Sauber di Guanyu Zhou. Disastro per l’australino, che perde il giro buono per track limits e deve accontentarsi della penultima piazza.

Il week-end da incubo di Lewis Hamilton prosegue con l’esclusione in Q2, su una pista in cui ha messo a referto lo spaventoso numero di 8 pole position nella sua carriera in F1. Alle sue spalle c’è la Williams di Alexander Albon, davanti a Valtteri Bottas ed a Magnussen. Niente da fare per Ocon con l’Alpine, che comunque ha già compiuto un miracolo saltando il primo scoglio con una monoposto sicuramente non all’altezza.

Dopo un fine settimana in cui non si era mai esaltato particolarmente, Max Verstappen piazza una devastante zampata nel Q3, staccando le due Ferrari di quasi tre decimi. Impressionante il giro del campione del mondo, che pare mettere un freno ai sogni della Scuderia modenese. Charles Leclerc sbaglia sul più bello ed è solo quinto, con Carlos Sainz che si infila in prima fila. Giù il cappello di fronte ad un Verstappen assolutamente eccezionale, che sigla la terza pole position di fila in questo devastante avvio di stagione. Alle 05:00 di domani ora italiana la partenza della gara.