Ferrari, Sainz fa felici i fan della Rossa: arriva una notizia clamorosa

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha saltato l’ultima tappa in Arabia Saudita a causa di una operazione di appendicite. Ecco cosa accadrà in vista del round in Australia.

Il figlio d’arte del Matador, Carlos Sainz, è stato costretto a saltare il weekend di Jeddah, dopo aver svolto, in precarie condizioni di salute, le prove libere del venerdì. Il 2024 non è cominciato negli dei modi. Prima la notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton che lo ha messo, di fatto, spalle a muro, perdendo potere contrattuale. In seguito l’annuncio di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova squadra ha segnato una nuova fase.

Carlos ha la consapevolezza di dover dare il meglio negli ultimi mesi in Ferrari, ma senza alcuna certezza che balzerà al volante di un’auto di vertice. La Mercedes sembrerebbe orientata all’acquisto di un campione navigato, mentre in Red Bull Racing Sergio Perez ha iniziato con il piede giusto. Lo spagnolo, invece, dopo il terzo posto in Bahrain, è stato chiamato fuori causa nella successiva tappa in Arabia Saudita per una operazione lampo di appendicite.

A Maranello lo sostituirà uno dei più grandi interpreti della storia della Formula 1 e non sembrano troppo preoccupati dal futuro di Sainz. Quest’ultimo, infatti, ha tutto da perdere in questo delicato momento. Un pilota intransigente che non rispetta gli ordini della Scuderia non interesserebbe a nessun team principal. Lo spagnolo avrà anche un accesso limitato sullo sviluppo della SF-24, mentre tutti gli aggiornamenti andranno nella direzione di Charles Leclerc. Quest’ultimo, infatti, è stato rinnovato a cifre faraoniche.

Carlos Sainz, al contrario, del monegasco è stato un globe trotter. Ha girato 4 scuderie, esordendo in Toro Rosso, al fianco di Max Verstappen nel 2015. Dopo Renault e McLaren è stato catapultato nella dimensione della Scuderia Ferrari. I primi risultati sono stati ottimi, ma il suo destino è stato segnato dalla scelta di un fenomeno come Hamilton, lungamente corteggiato dal Presidente John Elkann.

L’annuncio su Carlos Sainz

Lo spagnolo si è riposato a Madrid dopo l’intervento chirurgico all’appendicite che è stato fatto d’urgenza in Arabia Saudita. Dopo le prove in pista, a Fiorano, del suo sostituto Oliver Bearman, è arrivata la notizia della partenza del 55 alla volta di Melbourne, dove si correrà il terzo appuntamento stagionale. Intanto la CS55 Racing fornirà alla Federazione Spagnola di Karting i veicoli per una scuola riservata ai bambini.

Il brand CS55 Racing nel karting, in partnership con il costruttore italiano OTK, garantirà i mezzi alla Karting Academy, la nuova serie della Real Federación Española de Automovilismo riservata ai bambini in età fra i 6 e gli 8 anni che correrà nell’ambito del Campionato Spagnolo di Karting (CEK Finetwork). Una iniziativa brillante del pilota che vuole dare un contributo alla crescita del sistema Motorsport in Spagna.

Ha scelto, dopo l’operazione, una partenza anticipata per l’Australia per spezzettare il volo verso l’Oceania e adattarsi meglio al fuso. L’obiettivo è quello di confermarsi seconda forza e magari lottare anche con la Red Bull Racing di Sergio Perez. Sainz non vede l’ora di tornare in macchina perché in Bahrain aveva dimostrato un ottimo adattamento alle caratteristiche della SF-24. Carlos vuole essere regolarmente al suo posto, ai nastri di partenza della tappa di Albert Park, anche perché non ha tempo da perdere. Dovrà dimostrare di essere in grado di meritare l’abitacolo di una squadra di vertice. Si parla anche di Aston Martin con la prospettiva futura Audi che prenderebbe forma dal 2026.