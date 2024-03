MotoGP, Martin si aggiudica la prime Sprint Race, debutto da applausi per Marc Marquez

Nella primissima sfida della stagione ha primeggiato Jorge Martin, davanti a Brad Binder e Aleix Espargaro. Debutto ottimo di Marc Marquez che ha chiuso tra le due Ducati del team factory.

Jorge Martin, con un tempone record della pista, si è aggiudicato in 1:50.789 la prima pole position stagionale. A Losail il vice campione del mondo 2023 della Pramac è scattato dalla prima casella, davanti ad un sorprendente Aleix Espargaró su Aprilia ed Enea Bastianini del team factory della casa di Borgo Panigale. E’ partito solo quinto il bicampione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, davanti a Marc Marquez, all’esordio ufficiale nel team Gresini Racing.

I fari sono stati subito puntati sul poleman madrileno e sul connazionale con il numero 93. Dopo una vita in Honda Marc Marquez ha deciso di lasciare la HRC per puntare ad un nuovo corso in sella ad una GP23. E’ subito risultato palese il vantaggio di cui godono i rider sul nuovo modello di Desmosedici, sin dai primissimi test prestagionali. Oltre ad Espargaró in sella all’Aprilia, Brad Binder, partito dalla quarta posizione su KTM, si è inserito nella sfida tra i ducatisti.

Allo spegnimento dei semafori Martin è partito a fionda, provando subito la fuga davanti a Brad Binder e Aleix Espargaró. Le due Ducati del team factory si sono superati subito con un Bagnaia che ha scavalcato Bastianini. I fratelli Marquez della Gresini non sono partiti benissimo nelle primissime fasi. Marc Marquez ha duellato con Di Giannantonio. Acosta, al debutto in GasGas, ha sopravanzato all’ultima curva al secondo giro l’australiano della KTM.

MotoGP, fuga impressionante di Martin

Jorge Martin, chiamato a non dover gestire le mescole come avviene nel GP domenicale, ha subito cercato l’allungo decisivo sul sudafricano della KTM. E’ caduto al suolo nelle prime fasi Di Giannantonio, disarcionato dalla sua Desmosedici GP23. Si è preso un grosso rischio il romano. Bagnaia ha scavalcato al quarto giro Aleix con una manovra pulita. Marc Marquez, con strada libera, ha provato un attacco ad Enea Bastianini per la quinta piazza.

Il gruppo da Martin a Marc Marquez si è compattato con il passare dei chilometri. Binder ha messo pressione a Martin che non è riuscito a dare lo strappo per una gara in solitaria.

Il sudafricano si è dimostrato uno specialista nella gestione della mescola. Marc ha fatto due grandi sorpassi su Bastianini e Aleix Espargaró per portarsi al quarto posto, mettendosi negli scarichi di Bagnaia. Il rider dell’Aprilia ha riscavalcato MM93 per un suo errorino. Acosta, de debuttante, ha dimostrato di essere un vero asso in sella alla moto satellite della KTM, nonostante non voglia sentire confronti con Marc Marquez.

Martin è stato tallonato da Brad Binder, nelle ultime tornate. Male, invece, Yamaha e Honda, sempre nelle retrovie nonostante un roster di piloti di assoluto livello. Aleix Espargaro è stato bravo a tenere botta a Bagnaia per la medaglia di bronzo. Aprilia e KTM appaiono migliorate tantissimo rispetto alla scorsa stagione.

Martin ha conquistato la prima SR della stagione, davanti a Binder su KTM e all’Aprilia di Aleix Espargaro. Marc Marquez ha chiuso quinto nel panino tra le due Ducati. Il gap sembra essersi ridotto tra i top team. Chiudono il gruppo Franco Morbidelli, penultimo al debutto su Pramac e Luca Marini sulla HRC.Â