Ducati, Dall’Igna fa felici i fan della Ducati: arriva una notizia clamorosa

La casa di Borgo Panigale ha annunciato un accordo che tutti sognavano. Ecco cosa sta accadendo in casa Ducati.

La stagione 2024 è alle porte e sarà la più lunga di sempre. La squadra favoritissima per la corona della MotoGP è la Rossa di Borgo Panigale. Il team factory continuerà a scommettere sulle performance di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Il campione del mondo in carica ha strappato un successo mondiale, nella passata stagione, all’ultimo atto contro Jorge Martin.

Dopo essersi laureato campione del mondo nel 2022, il torinese, ha fatto a pezzi la concorrenza anche nella passata stagione, diventando l’unico pilota nella storia della Ducati a vincere due titoli mondiali di fila. Nemmeno Casey Stoner, iridato nel 2007, era riuscito a confermarsi per due annate consecutive. Ai tempi la concorrenza era diversa e la Desmosedici non era il punto di riferimento assoluto, ma di fatto il piemontese è riuscito in una impresa che solo Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti ad ottenere.

Il numero 1 ha tutte le carte in regola per continuare a dominare. Se la vedrà con tanti nuovi avversari di livello che hanno sposato il progetto Desmosedici. In primo luogo Marc Marquez ha scelto di unirsi alla squadra satellite Gresini Racing per lottare, stabilmente, nelle prime posizioni, mentre nel team Pramac, in sella ad una GP-24, ci sarà il vice campione del mondo 2020, Franco Morbidelli. Entrambi sono due valori aggiunti che potranno fare molto bene.

La concorrenza sarà agguerrita ma Bagnaia potrà farsi forza per la sua posizione, assolutamente, dominante nella squadra emiliana. Il feeling messo in mostra nei test prestagionali è stato eccezionale e, nettamente, avanti al teammate romagnolo e al vice campione 2023. Il gruppo di tecnici emiliani, guidati da Dall’Igna, sono consapevoli dell’importanza del piemontese nelle vicende del team.

Bagnaia, un accordo da assoluto numero 1

Dopo una lunga attesa, Luigi Dall’Igna ha fatto felici i fan della Rossa. Pecco Bagnaia ha rinnovato per altri due anni. “Pecco è stato il primo italiano a vincere un titolo mondiale della MotoGP con una moto italiana. Insieme abbiamo portato a Bologna un Campionato del Mondo che non vincevamo da 15 anni. È un due volte campione e più volte ha dimostrato di meritare il numero 1 sulla sua carena“, ha spiegato Dall’Igna, come riportato anche dal magazine Motorsport.com.

Pecco merita, ampiamente, la fiducia del team italiano. Nel corso degli ultimi 3 anni è sempre stato al vertice delle classifiche. Nessuno più di lui dimostra di poter fare la differenza in sella alla Desmosedici. L’accordo lo renderà anche piuttosto tranquillo alla vigilia del campionato. “Sono molto contento di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni. Indossare questi colori è un onore per me. È fantastico ed è motivo di orgoglio. Insieme alla Ducati, alla mia squadra e a tutte le persone di Ducati Corse siamo riusciti a fare cose incredibili e in questi tre anni che ci aspettano (compreso il 2024) continueremo a dare il massimo per provare ottenere altri successi“, ha detto Bagnaia nel comunicato ufficiale.