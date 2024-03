Max Verstappen, altro record frantumato: ferraristi nel panico

L’ex numero 33 della griglia, Max Verstappen, ha festeggiato la sua 33esima pole della carriera. In un sabato anomalo ha demolito altri primati in Bahrain.

Chi fermerà Max Verstappen? Il figlio d’arte di Jos ha, letteralmente, fatto a pezzi la concorrenza. Anche nella passata stagione si era partiti con un doppietta Red Bull Racing, ma non vi era la netta sensazione della supremazia di un solo team. Stavolta, nonostante una qualifica più tirata, tutti gli altri 19 piloti in griglia erano già sconfitti in partenza, o meglio dopo il primo giro.

Lo aveva detto George Russell, subito dopo le qualifiche, che si sarebbe lottato per il secondo posto e così è stato. Nonostante un ottimo spunto dell’inglese della Mercedes, il distacco alla fine è stato pesantissimo. Verstappen, sulla spettacolare RB20, corre in un’altra galassia, parafrasando le parole di Toto Wolff, tuttavia ci si aspettava altro dagli altri competitor. Tutti, nessuno escluso, hanno avuto la percezione che non avrebbero potuto ottenere risultati di assoluto spessore nel primo Gran Premio della stagione.

E’ rimasto deluso Charles Leclerc, in difficoltà anche tecnica sulla SF-24, ma si è preso anche una bella scoppola Sergio Perez, secondo al traguardo ad oltre 20 secondi dal numero 1 del drink team. La Ferrari avrebbe dovuto mettere pressione almeno al messicano, ma la rimonta è stata certificata, già nelle prime battute, da una netta supremazia tecnica. La RB20 è un’auto da sogno delle mani di Verstappen, ma piuttosto competitiva anche in quelle dell’ex driver della Racing Point.

Verstappen, statistiche aggiornate

Max Verstappen ha dominato l’intero weekend, segnando un record nell’epoca moderna della F1. Nessuno, infatti, aveva esordito con un grand chelem nell’era ibrida della F1. Prima di oggi a Sakhir il driver olandese era stato in grado di segnare la pole, il giro più veloce, vincendo la gara senza mai mollare la P1 nel GP d’Austria 2021, GP Imola 2022, GP Spagna 2023 e GP Qatar 2023. Al comando di questa speciale graduatoria c’è il mitico Jim Clark a quota 8, quindi Lewis Hamilton in seconda posizione con 6.

Con il risultato odierno Max Verstappen ha raggiunto due fenomeni come Michael Schumacher e Alberto Ascari. In graduatoria, considerate le performance della RB20, potrebbe salire ancora più in alto. Con il Grand Chelem di oggi il numero 1 inizia il 2024 con il pieno di punti, 26, in una sfida che già dal primo giro ha palesato l’incapacità degli avversari di tenere il passo del nuovo gioiello prodotto da Adrian Newey.

La Ferrari ha sofferto sulle mescole rosse, ma si è rivelata nettamente migliore della Mercedes con le gomme dure dopo aver sofferto un po’ con quelle morbide. Quarto Charles Leclerc che ha dovuto far fronte a problemi ai freni. Hanno completato la zona punti George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso e Lance Stroll. Non vi sono state variabili e DNF.

Max Verstappen è salito a quota 55 vittorie, festeggiando l’ottava P1 di fila. Per la Red Bull Racing si tratta della 29esima doppietta della loro breve storia. L’olandese, sceso dall’abitacolo, ha commentato: “Penso che oggi sia andata meglio di quanto ci aspettassimo. La vettura è stata agevole da guidare con ogni mescola. Avevamo un ottimo passo. Guidare è stato piacevole, è stato un perfetto inizio d’anno, non poteva andare meglio. Mi sono trovato bene in macchina, mi sentivo un tutt’uno con lei. Sono giornate speciali perchĂ© non capita spesso che tutto sia così perfetto”.