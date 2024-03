F1, è caos in Red Bull: Verstappen se ne va in Mercedes?

Il mondiale di F1 si è aperto in Bahrain nel segno di Max Verstappen, ma la situazione in Red Bull è critica. Ecco gli scenari futuri.

Nella F1 di oggi ci sono molte certezze in pista, ma è fuori da essa che si stanno combattendo delle vere e proprie guerre intestine, che coinvolgono anche più di una singola squadra. Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Bahrain, ma in casa Red Bull non è bastata la doppietta per far tornare il sereno. Il caso di Christian Horner, che appariva chiuso prima del fine settimana di Sakhir con l’archiviazione delle accuse a seguito dell’indagine interna, non ha per niente posto fine alla vicenda, che si è riaccese durante la seconda sessione di prove libere.

Al giovedì pomeriggio, un account anonimo ha inviato ai volti più influenti del paddock, tra cui giornalisti ed addetti di F1 e FIA, una mail anonima, che pare contenere gli screenshot delle chat tra Horner e la sua dipendente, che sarebbe stata infastidita dal team principal. L’invio di materiale così importante in forma anonima è stato un atto vile, ma che è bastato per far scoppiare un nuovo terremoto. Il fatto che la Red Bull abbia dominato la scena in pista conta poco, dal momento che una parte del team di Milton Keynes vuole che il suo capo lasci presto il suo posto. Viceversa, potrebbero scatenarsi degli scenari inaspettati.

F1, la Red Bull è nel caos più totale

Il paddock di Sakhir si è infuocato dopo il primo atto del mondiale di F1 2024, ma non a seguito di episodi legati alla pista. In un’intervista concessa al “Daily Mail“, Jos Verstappen ha richiesto in modo non del tutto velato la testa di Christian Horner, affermando che, finché ci sarà lui, il clima in Red Bull sarà sempre più rovente, ed anche suo figlio Max potrebbe perdere la pazienza, pur avendo un missile a sua disposizione.

Nel corso dello stesso week-end di Sakhir, Jos ha incontrato nel paddock Toto Wolff, portando tutti a pensare che vedere Super Max in Mercedes nel 2025 non sia poi un’idea così folle. Ricordiamo che tra un anno, Lewis Hamilton non sarà più in forze al team di Brackley, dal momento che è pronto per sbarcare in Ferrari, e chi meglio del dominatore della F1 attuale per prendere il posto del più vincente di sempre. Considerando quella che è la situazione in Red Bull, con Jos e lo staff del tre volte iridato che sono ormai dichiaratamente contro Horner, potrebbero crearsi degli scenari impensabili sino a poco fa.

Dopo una presa di posizione così forte da parte dell’ex pilota olandese, è difficile pensare che Max possa restare a lungo in Red Bull sotto la guida di Horner, ed è chiaro che uno dei due potrebbe dover mollare la presa. Certo è che per il nativo di Hasselt un addio al team di Milton Keynes, considerando anche le difficoltà della Mercedes, potrebbe essere un salto nel buio, ma visto ciò che è accaduto in questi mesi, nulla è più scontato.