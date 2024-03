Trenitalia, cambia tutto sulle frecce: la novità manda nel panico i pendolari

C’è una news che dal 1° marzo non farà felici i passeggeri delle frecce di Trenitalia. La notizia è un disastro per i pendolari.

Quando furono lanciati i Frecciarossa ci fu un tripudio nazionale. Andarono a sostituire la categoria Eurostar Italia Alta Velocità introdotti nel 1997. I treni di categoria Eurostar Italia Alta Velocità furono battezzati Frecciarossa e Frecciargento, nomi che dal giugno 2012 non sono più complementari, ma categorie di servizio.

I treni che eseguono il servizio sono il Frecciarossa 1000, l’ETR 500, l’ETR 700 e l’ETR 600. I Frecciarossa sono i servizi di punta di Trenitalia e possono raggiungere velocità di crociera impressionanti, sino a 300 km/h sulle linee dedicate all’alta velocità e dall’alto livello di comfort offerto a bordo, dove sono offerti 4 livelli di servizio: Standard, Premium, Business ed Executive. Nel 2022 il marchio Frecciarossa ha fatto da sponsor ai trofei Coppa Italia di calcio e di pallavolo femminile e della Scuderia Ferrari di Formula 1.

La velocità ha sempre fatto abbinamento con confort per i passeggeri, ovvero la chance di portare dei bagagli. Il 31 maggio 2022 fece capolino la nuova livrea Frecciarossa per gli ETR 500, i Frecciarossa 1000, gli ETR 700 e gli ETR 600. La riconversione garantiva una grande possibilità per tutti i pendolari, ovvero la chance di fare dei veri e propri traslochi. I passeggeri, infatti, avevano la possibilità di iscriversi nelle categorie CartaFRECCIA, CartaFRECCIA Argento, CartaFRECCIA Oro, CartaFRECCIA Platino e CartaFRECCIA PREPAGATA nelle varie versioni. I clienti Trenitalia potevano accumulare punti attraverso l’acquisto di biglietti ferroviari.

Trenitalia, arriva la batosta

Dal 1° marzo 2024 le regole sui trasporti dei bagagli cambieranno sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Si potranno portare con sé gratuitamente fino a un massimo di due bagagli, con dimensioni totali che variano a seconda della classe di viaggio. Le nuove norme non prevedono limiti di peso, come sugli aerei, bensì la dimensione totale di tutti bagagli di ciascun passeggero.

Per viaggiare in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium la somma totale delle dimensioni del bagaglio che ogni passeggero può trasportare con sé non dovrà essere superiore ai 161 centimetri, di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm. Per coloro che viaggiano in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business, la somma delle dimensioni totali del bagaglio, inclusi tasche, ruote e manici, non dovrà essere superiore a 183 centimetri di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm.

Tra l’altro ogni valigia dovrà presentare il nominativo del passeggero e i suoi contatti di riferimento, e potrà essere lasciato solo negli spazi appositi. Per i bagagli speciali si fa riferimento a sci; carrozzine; passeggini; strumenti musicali; biciclette di tutte le tipologie, purché smontate o pieghevoli e monopattini elettrici.

Potranno essere trasportati ma non dovranno superare i 200 centimetri. Le dimensioni della sacca per trasportare la bicicletta o il monopattino elettrico non dovranno risultare superiori alle seguenti misure: 80 x 110 x 45 centimetri. Qualora i bagagli non rispetteranno le dimensioni scatteranno multe di 50 euro. oltre ad avere l’obbligo di scaricare il bagaglio in eccesso alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.