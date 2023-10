Quali sono i viaggi più belli che si possano fare? Ecco le esperienze imperdibili

Viaggiare regala emozioni uniche. Sarà la sete di conoscenza o, semplicemente, di diverso ma vi sono tanti viaggi spettacolari nel mondo.

Il viaggio è una esperienza molto soggettiva. C’è chi ha un’anima da globe trotter e chi ama rimanere nei soliti luoghi magici. Preparare un bagaglio, chiudere la porta di casa e partire porta a sentirsi totalmente liberi. Ecco perché milioni di persone si spostano ogni giorno per il mondo.

Può essere una questione legata anche al lavoro, ma in molti casi si viaggia solo per piacere per allontanarsi dalla routine di tutti i giorni. Già fare i bagagli e lasciare la propria camera da letto, permette di avvertire una energia nuova. Per di più quando si lascia la propria città c’è l’opportunità di ascoltare nuovi dialetti o lingue, per non parlare dei sapori e degli odori.

Si può viaggiare per passione o per un motivo specifico. Vi sono, infatti, interessi che richiedono la necessità di presenziare ad eventi come mostre, concerti o spettacoli teatrali. Si può viaggiare anche per assistere ad una gara o ad una partita. Tutto dipende dalle proprie esigenze. Anche i luoghi dipendono dai propri gusti. C’è chi, ad esempio, ama il sole e il mare e chi la montagna.

La scelta dei viaggi più belli

Dipende anche dalle stagioni. In estate le spiagge sono prese d’assalto per trovare refrigerio nelle acque fresche del Mediterraneo. L’Italia, la Grecia e la Spagna sono sempre più ambite dai giovani. In queste terre c’è una chiara identità e molto da vedere anche sul piano culturale. Per di più il divertimento non manca mai.

In alternativa vi sono viaggi culturali immancabili. Londra ad esempio attira turisti tutto l’anno. Forse rappresenta nell’immaginario collettivo la Capitale. Il place to be per i sognatori. Se poi si mira a viaggi più distanti dall’Italia, almeno una volta nella vita in America bisogna, assolutamente, andare. NY rappresenta il massimo per espressione di libertà e multietnicità. Sono 10 città in una, dando l’impressione di essere sempre in costante cambiamento. Per non parlare della Florida con la sua soleggiata Miami, dove si volge anche un GP cittadino, e la costa Ovest con Los Angeles in prima linea.

Il Canada ha una natura sterminata, mentre il Sud America unisce cultura a natura. Vi sono così tante città imperdibili, ma Buenos Aires, Rio de Janeiro e Lima sono in cima alla lista. L’Australia con le sua Gold Coast trasmette un senso di sicurezza e libertà che, difficilmente, troverete altrove. Paesaggi meravigliosi e aeree incontaminate. Chi è stato in Africa conosce il mal d’Africa che deriva dalle sensazioni fortissime che lascia la terra dei safari.

L’Asia vi consentirà di immergervi in una differente cultura. Negli ultimi anni anche gli Emirati Arabi sono diventati una mecca. Vuoi per la mancanza di Iva per i turisti sugli acquisti o per il glamour di ristoranti e alberghi top, Dubai e Abu Dhabi sono diventate mete molto gettonate. La lista dei luoghi imperdibili è molto lunga, ma una mansione speciale merita anche l’India. Se cercate una nuova esperienza, lontano dagli ideali consumistici che caratterizzano la società occidentale, vi suggeriamo anche il Tibet.

Tutto dipenderà dalla vostra età e dal momento che state affrontando, ma non dimenticate mai di viaggiare che sia in aereo, in nave, in auto, in moto. Vi sentirete, assolutamente, diversi dopo una esperienza fuori dai soliti confini. Sono soldi sempre ben spesi.