F1, Helmut Marko annienta le speranze dei fan della Ferrari

Nonostante all’apparenza la Scuderia Ferrari pare abbia colmato il gap con i rivali storici del drink team, Helmut Marko si è già sbilanciato sulle sorti del campionato.

Il primo GP in Bahrain darà le prime indicazioni sui reali valori di forza. Ferrari, Mercedes e Red Bull Racing sembrano essersi avvicinati in termini di prestazione pura. In questo scenario, apparentemente, idilliaco c’è un dubbio che sta trapelando nella testa di tutti i 19 piloti in griglia alle spalle di Max Verstappen. Il fenomeno di Hasselt, infatti, è il favorito assoluto per il Mondiale 2024 per mezzo di una vettura spettacolare.

La RB20 è senza dubbio il progetto più interessante dell’intera griglia. Le soluzioni ideate dal gruppo di tecnici capitanati dal progettista Adrian Newey hanno terrorizzato la concorrenza. Tutte le squadre hanno dimostrato di cambiare idea sulle innovazioni tecniche partorite negli anni passati, promuovendo nuove monoposto. Per non farsi risucchiare il vantaggio conseguito in precedenza, a Milton Keynes hanno osato con un nuovo entusiasmante progetto.

Riprendendo alcuni concetti aerodinamici che erano emersi sulla W13, come la soluzione zero pod, ma interpretata in chiave RB. Max Verstappen ha demolito già tanti record nella passata stagione. In termini di trionfi assoluti l’asso olandese ha superato i numeri fenomenali di Prost e Vettel, portandosi a quota 54. Ha guidato in prima posizione per 1003 giri nel 2023. Gli obiettivi sono quelli di tornare più forti di prima, continuando a demolire record.

La Ferrari è stata rinnovata quasi, integralmente, se non per il concetto delle sospensioni posteriori pull-rod e l’airbox. Per quanto riguarda, invece, la Mercedes il passo in avanti sembra risultare ancor più importante. Per Hamilton sarà l’ultimo anno e vorrà lasciare un segno indelebile, vincendo i suoi ultimi Gran Premi al volante della W15.

Le parole di Helmut Marko

Risolta la questione legata a Christian Horner, in casa Red Bull si torna a parlare di pista. Max Verstappen potrebbe puntare al quarto riconoscimento iridato di fila. Non sembrano esserci troppi patemi in vista del campionato 2024. Secondo Marko, anche quest’anno la Ferrari dovrebbe essere molto veloce sul giro secco, diventando il primo avversario della RB.

“Io spero e credo che dovremmo essere davanti su tutte le piste, ma i nostri avversari, credo, che cambieranno a seconda della pista e dal loro stato di forma nel preciso momento. Dunque credo che il 2024 sarà molto simile alla stagione passata. Cambierà spesso il nostro primo avversario e questo ci darà un vantaggio“, ha sancito l’esperto consigliere del drink team a Motorsport.com.

L’austriaco ha fatto il punto anche delle condizioni di forma di Verstappen. Il consigliere è convinto che sul passo gara l’olandese ha qualcosa in più rispetto agli avversari. Tutti dovrebbero, in sostanza, ritrovarsi ancora ad inseguire il numero 1 nel corso dell’intero arco del campionato. Per di più non c’è stata la tanto attesa cacciata di Christian Horner. Non è la prima volta che a Milton Keynes hanno un atteggiamento irriverente nei confronti degli avversari. Tutto nasce da una superiorità tecnica mai vista nella storia della F1, ma le sorprese non mancheranno.