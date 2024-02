Quanto costa il tagliando della Bugatti Chiron? La cifra è sconvolgente

La Bugatti Chiron Super Sport costa 3,2 milioni di euro. Ma quanti soldi ci vogliono per mantenerla? Ecco il prezzo del tagliando.

La Bugatti ha prodotto vetture sensazionali che hanno strappato dei record anche in termini di costi di listino. La Chiron è tra le supercar, o meglio hypercar, più veloci sul pianeta. Ha un telaio interamente in fibra di carbonio per abbassare al massimo il peso sulla bilancia. Si tratta di un concentrato estremo di tecnologia che consente di raggiungere velocità spaventose.

Il punto di forza della vettura è il super motore W16 prodotto dalla Volkswagen. Le sospensioni sono indipendenti e la trazione è integrale permanente. Un bolide che ha colto alla grande l’eredità della Veyron, consentendo anche un piacere di guida superiore nei tratti misti.

A Molsheim, un comune francese di 10.000 abitanti nel dipartimento del Basso Reno, hanno ragionato su una produzione fatta per appassionati di nicchia e supermilionari. Non a caso un modello è stato acquistato anche dal Paperone Cristiano Ronaldo, ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Chi sarebbe rimasto indifferente agli oltre 1500 cavalli, per una potenza specifica di circa 187,5 CV/litro, con una coppia massima di 1600 Nm a partire da 2000 giri/min. Le performance della vettura sono impressionanti: da 0 a 100 km/h scatta in soli 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,1 secondi e da 0 a 300 km/h in 13,6 secondi.

Può arrivare a superare anche la soglia dei 400 km/h con una speciale chiavetta al centro della plancia. L’hypercar francese copre lo 0 a 400 km/h in 32,5 secondi. Gli interni, opulenti come da tradizione, presentano un mix tra la pelle e l’alluminio lucidato, oltre ad elementi in fibra di carbonio.

I costi della manutenzione del top di gamma Bugatti

Prenderemo in esame la manutenzione di una Chiron Pur Sport che costa 3,2 milioni di euro. Come riportato sul quotidiano Tuttosport si fa riferimento all’assistenza ufficiale Bugatti e a cifre in euro, convertite dal dollaro di Singapore. Dopo l’acquisto, i primissimi interventi arrivano puntuali dopo 14 mesi o 16mila chilometri, e riguardano il cambio olio motore con sostituzione del filtro, refrigerante e intervento sullo scarico, costo di ben 21.271 euro, e la sostituzione dei cerchi leggeri. Per questi ultimi occorrono ben 42.641 euro.

Passando all’impianto frenante, i carbo-ceramici, con delle unità in titanio, costano 50.318 euro. A cui però vanno sommati altri 50.316 euro per il rimpiazzo del liquido, dei cavi e di tutti gli altri elementi. Ogni 16/18 mesi si devono cambiare le mescole. I clienti possono optare tra le Michelin Pilot Sport Cup 2 XL e le Pilot Sport Cup 2R, create appositamente per la Chiron Pur Sport. Si può arrivare a spendere sino a 35.735 euro.

Le note dolenti non sono finite qui. In merito al W16 da 1.500 cavallino servono altri 22.170 euro per cambiare i turbocompressori, 18.178 euro per i condotti di raffreddamento, 37.437 euro per il serbatoio in kevlar e 24.391 euro per ricalibrazione e settaggio. In caso di problematiche le cifre sono folli anche per elementi, apparentemente, più semplici. Occorrono, infatti, 51.169 euro, a cui si aggiungono 3.240 euro per le spazzole e 47.071 euro per eventuali lavori sulla verniciatura per cambiare il parabrezza. In sostanza per guidare una Bugatti Chiron Pur Sport bisogna sganciare 407.577 euro ogni 4 anni. Cifre astronomiche per il 99% degli automobilisti al mondo.