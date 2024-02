Hamilton fa impazzire i tifosi della Ferrari: la promessa è di quelle da urlo

Lewis Hamilton è pronto per disputare l’ultima stagione da pilota Mercedes, prima di trasferirsi in Ferrari nel 2025. Ecco la sua promessa.

Stiamo entrando nella settimana che ci condurrà al Gran Premio del Bahrain, quello nel quale inizierà la nuova stagione di F1. Per Lewis Hamilton sarà l’ultimo campionato con i colori della Mercedes, dal momento che nel 2025 passerà in Ferrari. Pensate che il sette volte campione del mondo ha sempre corso con i motori della casa della Stella a tre punte, visto che la McLaren, tra il 2007 ed il 2012, era spinta proprio dai motori V8 di Stoccarda, prima di mettersi al volante delle frecce d’argento (e nere) ufficiali del team di Brackley.

Come Sir Lewis stesso ha sottolineato, il rapporto con la Mercedes era iniziato molto prima del suo debutto in F1, visto che Ron Dennis lo mise sotto contratto nel 1998, quando tra la McLaren e la Mercedes vi era una sinergia fortissima, che andava ben oltre la sola fornitura dei motori. Per la prima volta, il sette volte iridato guiderà un’auto dotata di un altro motore, ma soprattutto, sarà protagonista di una sfida che affascina tutti.

Il pilota più vincente di sempre si legherà al team più titolato in assoluto, andando a caccia di quell’ottavo titolo mondiale che gli è sfuggito nel 2021. Hamilton proverà così a superare Michael Schumacher proprio sull’auto che lo ha reso leggenda, e c’è grande attesa per scoprire a cosa potrà portare questo insolito ed inaspettato sodalizio. Detto questo, il nativo di Stevenage ha deciso di fare una prima promessa ai suoi futuri fan di Maranello.

Hamilton, ecco cosa farà per i tifosi della Ferrari

Lewis Hamilton vuole dare tutto sé stesso nell’ultima stagione con i colori della Mercedes, nella speranza di poter tornare alla vittoria e, soprattutto, di avere tra le mani una monoposto che possa essere performante. Nel corso dei test invernali, il Re Nero ha fatto capire quanto sia stata difficile la scelta di lasciare il team di Brackley, affermando che la Ferrari era un sogno che non poteva essere ignorato.

Ecco le sue parole: “Quando ero piccolo e giocavo ai videogiochi, sceglievo sempre di gareggiare con Michael Schumacher e la Ferrari. Tutti i piloti si chiedono che effetto possa fare e cosa si provi ad indossare la tuta rossa, ed ora proverò anche io questa sensazioni. Lasciare la Mercedes dopo 26 anni con loro è stata la decisione più difficile della mia carriera, ma sentivo che, a questo punto, avrei dovuto fare qualcosa di diverso, accettare una nuova sfida, e quando ad inizio anno si è presentata questa opportunità, ho deciso di coglierla al volo“.

Hamilton ha poi fatto una prima promessa ai fan del Cavallino: “Proverò ad imparare l’italiano, in tutti questi anni non ho mai imparato nuove lingue, ma farò un tentativo. Da ragazzino, quando gareggiavo nei kart in Italia, mi era capitato di imparare qualche frase, ma vedremo cosa si può fare. La Ferrari non vince il titolo dal 2007, e questo è un altro motivo che mi stimola molto e che mi ha spinto ad accettare l’offerta“.