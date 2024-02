Che auto guida Leonardo DiCaprio nel film Il Grande Gatsby? E’ una vera rarità

L’attore premio Oscar, Leonardo DiCaprio, nel capolavoro cinematografico Il Grande Gatsby ha guidato una vettura spettacolare. Ecco di cosa si tratta.

Il budget stanziato per la realizzazione del film il Grande Gatsby è stato di 105 milioni di dollari e già questo la dice lunga sulla qualità dell’opera cinematografica. Per la parte di Daisy furono prese in considerazione attrici del calibro di Amanda Seyfried, Rebecca Hall, Rachel McAdams, Keira Knightley, Blake Lively, Abbie Cornish, Michelle Williams, Natalie Portman, Eva Green, Anne Hathaway, Olivia Wilde, Jessica Alba e Scarlett Johansson, ma alla fine fu scelta Carey Mulligan.

Circa il ruolo, invece, dell’attore protagonista non vi furono troppi dubbi e venne selezionato Leonardo DiCaprio. Le riprese del film vennero effettuate in Australia, nelle Blue Mountains e a Sydney, tra l’estate e l’autunno del 2011. Il film venne curato in ogni minimo dettaglio. La colonna sonora fu opera di Lana Del Rey, autrice della canzone Young and Beautiful, nel 2012. I produttori esecutivi della colonna sonora furono il rapper Jay-Z e il cantante The Bullitts.

La canzone Young and Beautiful, scritta dall’artista Lana Del Rey e dal produttore Rick Nowels, è stato il primo singolo estratto dall’album. Fu un successo planetario. In una ambientazione newyorkese, nell’inverno del 1929, si intrecciarono le storia dei due personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan. I loro sentimenti sono espressi in modo brutale, proprio come avveniva nel romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald.

Sono state fatte diverse versioni del film. La prima era addirittura un’opera muta che andò perduta. La seconda venne lanciata nel 1949, 23 anni dopo la prima. La terza del 1974 divenne la più nota prima dell’arrivo sui grandi schermi dell’attore di Los Angeles. L’interpretazione di DiCaprio è risultata magistrale. Il film diretto da Baz Luhrmann ha lasciato un segno, proprio come la vettura americana spettacolare guidata dall’attore protagonista. Ecco quale auto guida DiCaprio nella vita reale.

DiCaprio e la vettura del film Il Grande Gatsby

La Duesenberg è stata una casa automobilistica americana che tra il 1913 e il 1937 ha prodotto diverse auto sportive di pregio. I fratelli Frederick ed August Duesenberg decisero di lanciarsi nel business delle quattro ruote, costruendo a Garner, nell’Iowa, i primissimi modelli. I due fratelli erano due brillanti ingegneri e si erano lanciati nella fabbricazioni di concept car. Si trattava di vetture sensazionali sul piano delle performance. Nel 1921 Jimmy Murphy divenne il primo americano a conquistare il Gran Premio di Francia a Le Mans alla guida di una Duesenberg.

Una cosa era la lavorazione di auto sportive, mentre un’altra era la commercializzazione. I due fratelli andarono incontro a diversi problemi. Nel 1926 Errett Lobban Cord, già proprietario della Cord e della Auburn, comprò la compagnia e il marchio. Le vetture divennero rinomate anche in Europa, essendo guidate da leggende del cinema come Clark Gable, Gary Cooper, e reali come il Duca di Windsor e il Re di Spagna. Date una occhiata al video in alto del canale YouTube Movieclips.

Nel film appare una Duesenberg Convertible del 1929 di colore giallo guidata da Leonardo Di Caprio per le strade di Long Island. Nel film il Grande Gatsby, inoltre, appare una Buick del 1930, una Auburn del 1933, una Ford Model A e una Packards. Oggi le Duesenberg hanno quotazioni elevatissime tra i collezionisti, una Model J, a seconda delle versioni, può anche superare i 2 milioni di dollari e una delle rare Model SJ ha superato i 4 milioni di dollari in una recente asta.