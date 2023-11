Che auto guida Leonardo DiCaprio? E’ un gioiello elettrico

L’attore americano, Leonardo DiCaprio, è tra i personaggi più noti della storia del cinema americano. Le sue battaglie per l’ambiente lo hanno portato a scegliere una vettura 100% elettrica di alto profilo.

Un fenomeno come Leonardo DiCaprio non poteva guidare una vettura banale. Il nativo di Los Angeles come avrete intuito dal nome ha origine italiane. I bisnonni di Leonardo, Salvatore Di Caprio e Rosina Casella, erano originari di Napoli, secondo Wikipedia, e la famiglia si trasferì negli Stati Uniti per cercare fortuna.

Oggi Leo è tra i volti più noti della cinematografia, grazie ad interpretazione che rimarranno nella storia. Il suo primo ruolo da sex symbol arrivò nei panni di Jack Dawson nella pellicola Titanic del regista James Cameron. Il film divenne un kolossal grazie ad una colonna sonora spettacolare ed una storia d’amore bollente con Kate Winslet. I due diedero sfoggio di capacità attoriali uniche.

Il modo di suscitare e di sperimentare, in successione stati emozionali diversi, forti sensazioni sul grande schermo si sono registrate anche nelle pellicole La Maschera di Ferro, The Beach, Shutter Island e nel ruolo di Hugh Glass in Revenant – Redivivo di Iñárritu. L’attore ha lavorato con le migliori menti di Hollywood, a partire da Danny Boyle, Woody Allen, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes e Quentin Tarantino.

Dato il talento ha vinto anche il suo primo Oscar come migliore attore non più tanto giovane. A 42 anni, dopo ventidue anni e cinque nomination, grazie al Il film The Revenant è entrato in una élite molto ristretta ad Hollywood. Si è aggiudicato, inoltre, tre Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, un premio BAFTA e due Critics Choice Awards.

L’auto preferita da Leonardo DiCaprio

Dopo una lunga carriera da attore, il californiano si è cimentato anche nelle vesti di produttore e sceneggiatore. Rispetto a tanti altri personaggi che si sono fiondati sul tema ambiente solo in epoca recente, Leonardo DiCaprio, già nel 1999 si dedicò a viaggi esplorativi, soprattutto in Sud America, realizzando documentari che mettevano in primo piano le emergenze della Terra.

Oggi è tra i promotori della tecnologia elettrica, avendo presenziato insieme al fondatore della serie elettrica Formula E, Alejandro Agag, a tanti eventi in favore della transizione. L’attore guida una magnifica Fisker Karma. La vettura sportiva full electric che, negli Stati Uniti, è una diretta concorrente della Tesla. La EV è stata presentata al Salone dell’automobile di Detroit nel gennaio del 2008, ma la produzione è cominciata solo in Finlandia nel 2011. Si tratta di un’auto innovativa con un telaio in alluminio e una tecnologia massima con un sistema a bordo con pannello interattivo, comandi elettrici e chiave wireless.

Dopo diverse problematiche il brand ha presentato la vettura con due motori elettrici A123 con celle al litio al nanofosfato da 20 chilowattora posti nel retrotreno e un generatore a benzina dalla cilindrata di 2.0 litri, sovralimentato da 260 CV. L’autonomia totale della Fisker è di circa 480 km. Lo 0 a 100 km/h è coperto in 7,9 secondi, mentre la velocità massima tocca i 200 km/h.