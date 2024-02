Dennis Foggia, insieme a Vietti e Arbolino, è uno dei 3 piloti italiani di Moto2 stagione 2024. Il profilo del talento romano.

Il cd. Motomondiale, noto anche come campionato del mondo di velocità, rappresenta la serie di corse di maggior prestigio per i mezzi a due ruote a motore. L’inizio della stagione 2024 è ormai alle porte con il GP del Qatar nel circuito di Losail, previsto per domenica 10 marzo, e proprio per questo gli appassionati si domandano chi saranno i piloti che si contenderanno il titolo nelle varie categorie, ovvero MotoGP, Moto2 e Moto3. Tra questi ci sarà anche Dennis Foggia?

Lo scorso anno è stato lo spagnolo Pedro Acosta ad ottenere il successo finale nella classifica del campionato Moto2, a spese del nostro Tony Arbolino che, dopo un’ottima partenza di stagione e vari piazzamenti ai primi posti, non è riuscito a dare il massimo nella seconda parte del campionato.

Acosta è stato alla fine premiato per la maggior regolarità, ma è pur vero che nella stagione 2024 dovrà prestare particolare attenzione a rivali assai agguerriti. Oltre ai noti italiani Vietti ed Arbolino, c’è ad es. Fermin Aldeguer da tenere d’occhio e un altro centauro delle nostre parti, ovvero il talentuoso Dennis Foggia che, dopo molte stagioni in Moto3, nel 2023 ha fatto il suo debutto nella classe intermedia. Ecco una breve scheda su di lui.

Dennis Foggia, carriera e scuderia

Romano, nato il 7 gennaio 2001, alto 1,64 per 57 kg, Dennis Foggia ha debuttato in Moto3 nel 2017 e in questa categoria ha completato sei stagioni, ottenendo i suoi migliori piazzamenti in classifica finale nelle ultime due, ovvero la stagione 2021 in cui è arrivato secondo, e la stagione 2022 in cui è arrivato terzo. Questa crescita gli ha permesso di entrare in Moto2 la scorsa stagione, in sella a un mezzo Italtrans Racing Team. L’accordo è confermato è vedremo Foggia con la stessa squadra anche nella stagione 2024.

Come indica il sito web ufficiale della MotoGP, Dennis Foggia ha ottenuto 23 podi e 4 pole position in 113 gare. Mentre le vittorie sono state finora 10.

La sua carriera nelle moto è iniziata da giovanissimo: nel 2011 si classificò secondo nel Campionato Italiano Minimoto, e fu ancora secondo nel 2012 con la MiniGP 50. Nel 2013 Foggia conseguì il titolo di campione spagnolo 80cc, per poi fare il suo debutto – nel 2016 – nel Campionato del Mondo Junior Moto3 nelle fila del Junior Team VR46 Riders Academy. La sua precocità è dunque evidente e ben si spiega perché il suo debutto nel motociclismo che conta, avvenne nel 2017 – ovvero bel mezzo dell’adolescenza.

Dennis Foggia ha un profilo Instagram che conta oggi più di 150mila followers e che spesso il pilota aggiorna con nuovi post e video.

Dennis Foggia, i risultati del 2023

Lo scorso anno il pilota romano ha preso confidenza con il campionato Moto2, essendo alla sua prima partecipazione. Ha ottenuto un diciannovesimo posto finale, con 35 punti in totale. Il suo miglior piazzamento è stato un nono posto, conseguito proprio all’ultima gara della stagione, ovvero il GP della Comunità Valenciana.

Il legame con Italtrans Racing appare comunque saldo: Dennis Foggia, nel recente passato, ha dichiarato ai giornalisti di essere felice di aver fatto il salto di categoria con questo team, in grado di dargli il tempo necessario per adattarsi ad un nuovo stile di guida, che impone ancor più allenamento.

Come confermato nel proprio sito web ufficiale, Italtrans Racing prosegue l’impegno con il pilota, dopo il primo anno da rookie in Moto2. Il team è conscio del fatto che il pilota romano abbia dato il massimo nella scorsa stagione, insieme alla squadra, per trovare feeling e le migliori soluzioni. Ecco perché non ha dubbi sul fatto che Dennis continuerà a lavorare con l’obiettivo di diventare un top rider della categoria.

Perché Dennis ha scelto il 71 come numero di gara?

Come i più attenti avranno forse già intuito, la data di nascita di Dennis Foggia sta alla base del numero di gara prescelto, ovvero il 71. Il pilota romano è nato il 7 gennaio, e dunque abbinando il giorno 7 del primo mese dell’anno, si può facilmente scoprire il perché di questo numero. Si tratta di una scelta piuttosto comune tra coloro che partecipano al Motomondiale.

Lo stile di guida di Foggia

Se pensiamo al soprannome di Dennis Foggia – “The Rocket” – possiamo già intuire quale sia il suo stile di guida durante i GP. Non propriamente un pilota ‘ragioniere’ o che bada ad amministrare, Foggia ama piuttosto le gare in cui ha lo spazio per premere al massimo l’acceleratore, con aggressività e capacità di assumersi dei rischi. Il soprannome “The Rocket” suggerisce dunque la sua abilità di accelerare in modo repentino e di attaccare con determinazione durante le gare, in tutte le circostanze in cui è visibile lo spiraglio di un sorpasso. Anzi inseguimenti, staccate da brivido e velocità in curva sono i punti di forza del talentuoso pilota romano.

Forse non tutti sanno che il soprannome gli è stato attribuito nel 2017, nel corso di una stagione finita con la vittoria del Campionato del Mondo Junior di Moto3.

Quanto guadagna Dennis Foggia?

Le cifre esatte sui compensi in Moto2 di Dennis Foggia non si conoscono, tuttavia i giornalisti che frequentano gli ambienti del Motomondiale stimano che lo stipendio medio di un pilota di Moto2 sia oscillante tra un minimo di 100mila e un massimo di 150 mila euro all’anno.

Coloro che firmeranno un contratto per correre in MotoGP faranno il vero salto di qualità, non soltanto in termini sportivi ma anche economici. Infatti nella classe regina sono previsti contratti milionari.