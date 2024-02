Auto, il segreto nell’abitacolo che nessuno conosce: ecco di cosa si tratta

Credete di conoscere le vostre vetture in ogni minimo dettaglio? Questa funzione lascerà molti di voi a bocca aperta.

Le automobili nascondono dei segreti che in pochi conoscono. Diciamoci la verità, chi nel 2024 sarebbe pronto a leggere un immenso libretto di istruzioni del proprio veicolo? Eppure i cultori sfogliano le infinite pagine dei manuali per scoprire ogni singolo componente delle proprie auto. A volte è la pratica o un post IG che consente il raggiungimento di determinate scoperte.

Nel mondo dell’Automotive 2.0 si punta sempre più a innovazioni tecnologiche. Abitacoli sempre più imbottiti di tecnologia stanno trasformando le vetture in smartphone su quattro ruote. Non vanno dimenticati gli elementi base che caratterizzano le automobili. Gli abitacoli di un tempo, decisamente meno minimal, erano caratterizzati da pomelli, bottoni e accessori che erano improntati sulla semplicità. Le cose più funzionali dovrebbero corrispondere, nel confort, agli aspetti più intuitivi in assoluto.

Gli interni attuali sono caratterizzati da display di ogni tipo che il più delle volte confondono gli automobilisti, specialmente quelli della vecchia guardia non abituati alla tecnologia touch. Purtroppo determinati funzionalità hi-tech per infotainment risultano essere anche piuttosto pericolosi. Le mani dovrebbero essere sempre posizionate sul volante. Oggi come oggi, anche solo l’accensione delle luci nell’abitacolo, sta diventando una impresa. Occorre un comando vocale che garantisca ogni minima necessità. Guardate l’abitacolo super avanzato che vanta questa nuova vettura cinese.

Auto, un accessorio semplice ma funzionale

Il sole rappresenta un dettaglio non di poco conto alla guida di una vettura. I fastidiosi raggi rappresentano una condanna per quanto concerne per coloro che guidano e anche per tutti i passeggeri. In pochi conoscono la funzionalità massima che hanno i parasole. Nel simpatico video in basso dell’utente spagnolo xusojones è emerso come si possono sfruttare al 100% i parasole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Xuso Jones (@xusojones)



Sono presenti, infatti, delle funzionalità che in pochi conoscono. Quando si stacca dalla loro base si possono anche allungare. La freccia indica l’apertura anche laterale verso l’intera lunghezza del finestrino. Guardate la spiegazione dell’utente IG. Voi conoscevate l’efficienza del parasole? Di sicuro molti rimarranno a bocca aperta, pur avendo guidato a lungo diverse automobili. La praticità della soluzione potrebbe garantirvi un confort di guida superiore, anche nelle soleggiate giornate primaverili ed estive.