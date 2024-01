Dalla Cina arriva un’auto spaziale: mai visto un abitacolo con un display così

Le vetture moderne, in particolar modo quelle elettriche, presentano degli abitacoli minimal. Date una occhiata a cosa si sono inventati in Cina.

I puristi delle vecchie auto storceranno il naso, ma in Cina hanno compreso cosa pretendono i giovani di oggi. Vetture confortevoli, imbottite di tecnologie e al giusto prezzo. I ragazzi nati dopo il 2000 sono sempre connessi ad una miriade di applicazioni e social network. Sono aggiornati e seguono i trend. Per tutti questi motivi sentono la necessità di guidare auto al passo coi tempi.

Oggi un abitacolo in stile Tesla entusiasma di più rispetto ad uno old school in radice e con decine di pulsati. La tecnologia avanza e anche le esigenze cambiano. Un tempo sarebbe risultato folle controllare la propria mail o seguire un corso online, direttamente, dalla propria vettura. I primi schermi negli abitacoli erano visti come lussi per vip. In ogni caso non erano interessi per adulti, ma per lo più sfizi per bambini o i giovanissimi.

In auto oggi le distrazione sono continue. Si passa dalla messaggeria ad un video di YouTube o le Serie TV. Perché non guardarle a casa, comodamente, seduti dal vostro divano? I più giovani risponderebbero: perché non farlo dall’abitacolo di un’auto con guida autonoma? Ecco, il punto sta proprio in questo e chi è cresciuto con il touch screen, oramai, ritiene normale che anche in auto si possa interagire con i propri follower, controllare le notizie sui social o godersi l’intrattenimento di ogni tipo.

Cina, sistema di intrattenimento spaziale

In Cina c’è chi concepisce la tecnologia come un mezzo necessario ed indispensabile in ogni ambiente. Quello che state per vedere in basso supera ogni immaginazione. Si tratta di una maxischermo quasi degno di un cinema. Ok, forse stiamo esagerando, ma il concetto è quello. Si tratta di un enorme display flessibile e a scomparsa della Skyworth Skyhome che cala dal tetto e può piegarsi e distendersi per garantire a tutti gli occupanti un intrattenimento clamoroso.

Il display da 57″ continuo in plancia e l’infotainment gestito dall’intelligenza artificiale Xiaowei GPT sono basati sul chipset Qualcomm 8295. Perché non giocare, con la massima risoluzione, ai videogiochi dalla vostra vettura? Il concept Skyhome ha lasciato tutti senza parole, ma andrà in produzione, in Cina, nel 2024, conservando il 90% delle caratteristiche del prototipo. Dimenticatevi i 31 pollici della BMW Serie 7, la Skyworth Automobile ha presentato qualcosa che potrebbe essere paragonato ad un home theater.

L’annuncio è giunto dall’International MotorXpo di Hong Kong dove la Skyworth Skyhome è stata esposta al grande pubblico. Secondo CarNewsChina arriverà anche al di fuori dei confini cinesi. La Skyworth Skyhome, nata dal brand che unisce il costruttore di autobus e veicoli commerciali Skywell e il produttore di televisori Skyworth Group, è concepita sulla base di una berlina, come vedrete nel video in alto (canale YouTube skywellev), ed è basata sull’architettura elettrica CE. Ha due motori da 617 CV totali e sarà realizzata anche con singolo elettromotore, mentre l’impianto elettrico è a 800 volt.