Come mai Elon Musk è diventato ricco? La sua storia è pazzesca

Elon Musk è tra i personaggi più influenti della nostra epoca. La sua genialità è emersa già in tenera età. Ecco le sue operazioni finanziarie migliori.

Il nativo di Pretoria ha scalzato nella classifica dei paperoni personaggi come Bill Gates e Mark Zuckerberg. Ma come ha fatto Elon Musk a costruirsi un impero da zero? Partiamo dal presupposto che non è nato da una famiglia di basso profilo, ma nemmeno multimiliardaria. Suo padre Errol Musk era un ingegnere, e sua madre, Maye Haldeman, era una modella e dietologa di origini canadesi.

Il divorzio dei genitori costrinse il piccolo Elon a crescere in Sud Africa, prima di trasferirsi in Canada e negli Stati Uniti. La sua infanzia è stata piuttosto turbolenta con episodi di bullismo. Si rifugiava spesso nella sua cameretta, ideando videogiochi per il magazine specializzato nel settore della tecnologia, “Pc and Office Technology”. All’età di 12 anni era già capace di programmare e guadagnarsi i primi soldi.

Quando comprese che avrebbe dovuto specializzarsi all’Università, Elon Musk scelse la Pennsylvania University dove ottenne due lauree, una in fisica e una in economia. A soli 25 anni si trasferì nella Silicon Valley in cerca di lavoro e fi rifiutato dalla Netscape. Non è la prima volta che uno straordinario imprenditore non è “compreso” ad un colloquio di lavoro. Persino Enzo Ferrari non era stato ammesso alla FIAT prima della creazione della casa modenese.

La carriera di Elon Musk

Al fianco del socio Greg Kouri lanciò la sua prima società, la Global link information Network. L’azienda spiccò il volo, grazie ad un incentivo di 3 milioni di euro, diventando in seguito la Zip2. Nel 1999 fu comprata dalla Compaq Computer per 305 milioni di dollari, di cui 22 finirono nelle tasche di Elon Musk. Quest’ultimo creò la X.com, sempre insieme a Greg Kouri, che diede un impulso decisivo alla diffusione dei sistemi dei pagamenti digitali.

In sostanza misero in piedi la realtà nota al mondo come PayPal. Le transizioni online cambiarono per sempre. Anche in questo caso arrivò un gigante a fagocitare la società. EBay acquisì, nel 2002, il sistema per implementare il suo business per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Elon Musk ottenne 165 milioni di dollari. Ai tempi aveva 31 anni e avrebbe potuto spendere il resto della sua esistenza a godersi quel patrimonio.

Neanche per sogno perché nella sua testa aveva dei progetti addirittura superiori. Decise di puntare sull’elettrico, promuovendo il brand Tesla. Oggi è tra i marchi di auto più importanti al mondo. Il tutto iniziò con una Lotus e un piccolo propulsore elettrico dalla bassa autonomia. Elon Musk è diventato il CEO e il product architect del marchio di auto californiano.

In seguito a promosso anche il lancio di razzi nel cielo, con la sua SpaceX, in concorrenza con la NASA. Musk, ultimamente, ha investito 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter, ribattezzandolo X. Il patrimonio del sudafricano è stimato a 204,7 miliardi di dollari (188,74 miliardi di euro). Una somma che potrebbe consentirgli, probabilmente, di risolvere la fame nel mondo.