Hamilton in Ferrari, spunta l’indizio social che conferma tutto: ora ci siamo

Spunta un clamoroso indizio social da parte della Ferrari che potrebbe aver anticipato effettivamente l’ingaggio di Hamilton.

Sono ore frenetiche per la notizia lanciata questa mattina dal Corriere della Sera che riporta voci inglesi che vorrebbero Lewis Hamilton pronto a firmare con la Ferrari. Un accordo che avrebbe davvero del clamoroso e che metterebbe alla porta inevitabilmente Carlos Sainz. Si parla di 2025 naturalmente, quando ad entrambi i piloti scadrà il contratto.

Alla luce di questa notizia però tante cose stanno prendendo forma e sembrerebbe che la Ferrari abbia nascosto un clamoroso Easter Egg nei giorni scorsi all’interno di una propria sponsorizzazione.

Recentemente, infatti, la Rossa ha annunciato di aver avviato una partnership con Peroni Nastro Azzurro. Proprio questo nuovo rapporto ha portato, manco a dirlo, alla fine dell’accordo con la birra spagnola Estrella Galicia, marchio legato a doppio filo a Sainz.

Nel messaggio che ha sancito questa nuova partnership con la Ferrari però c’è una curiosa coincidenza. Si vede un tavolo blu con vari oggetti Ferrari poggiati sopra ed anche una vecchia monoposto che reca sul cofano manco a dirlo il numero 44, ovvero lo stesso di Lewis Hamilton.

You’re all such good detectives, I totally missed this Easter egg when Ferrari announced its Peroni Nastro Azzurro 0.0% partnership two days ago (although the other image was of Leclerc and Sainz starring in the campaign, and Trintignant did win in No.44 at Monaco in 1955) #F1 pic.twitter.com/R5E9CecP1o

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) February 1, 2024