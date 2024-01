Cosa mangia Valentino Rossi? La sua dieta è scientifica

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, continua a correre nel Motorsport e grazie ad una alimentazione precisa si mantiene in perfetta forma.

Valentino Rossi ha fatto la storia del Motomondiale, vincendo in tutte le classi in cui ha preso parte. Dopo aver vinto nelle classi inferiori con Aprilia, passò in Honda e conquistò l’ultimo storico trionfo in classe 500. Dopo i trionfi con HRC, il Dottore scelse di rompere lo storico legame con la casa di Tokyo e passò in Yamaha.

Valentino garantì un percorso di crescita immediata alla casa di Iwata. Sulla M1 vinse al primo colpo, nel 2004, confermandosi anche in altre 3 occasioni per un totale di 9 riconoscimenti iridati. Valentino si è ritirato al termine del 2021, dopo un’ultima annata in sella alla M1. Ha deciso di lanciarsi sulle quattro ruote. In MotoGP ha continuato senza patemi a dominare anche in un ruolo diverso, affermandosi con il suo team VR46.

In MotoGP ha portato al successo Marco Bezzecchi, mentre Luca Marini non è riuscito ad ottenere una agognata P1. Il fratello di Rossi ha fatto molta fatica ad affermarsi ai massimi livelli, nonostante una super Ducati. L’ultimo suo trionfo è datato 2020 in Moto2. Marini ha scelto di separare il cordone ombelicale con suo fratello e provare una nuova avventura in MotoGP.

Nel 2024 correrà in Honda al posto di Marc Marquez in HRC. Nel team VR46 è stato prescelto Di Giannantonio. Quest’ultimo è stato caparbio nell’ultima parte di stagione, conquistando la fiducia del Dottore. Oltre al suo ruolo manageriale, dopo il ritiro dalla top class il numero 46 si è cimentato nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

L’alimentazione di Valentino Rossi

Tutti i piloti devono seguire un regime alimentare curatissimo. Ogni pilota segue un proprio schema per non farsi trovare impreparato. I ritmi in MotoGP erano più serrati rispetto all’automobilismo. Valentino Rossi ha debuttato sull’Audi R8 LMS del Team WRT. La squadra non ha avuto straordinari risultati e il Dottore ha cambiato vettura. Nel 2023 ha iniziato a gareggiare con BMW, e si è tolto le prime grandi soddisfazioni nell’abitacolo di una vettura GT, conquistando il trionfo anche nella sua Mugello. Sapete dove ha la residenza fiscale il 9 volte iridato?

I piatti preferiti di Valentino sono cucinati da Francesca Sofia Novello. A pranzo, anche quando è in giro per il mondo per le tappe del GT, sono a base di pasta. Penne e piselli o tortiglioni con tonno sono i suoi favoriti, conditi in modo semplice, con olio e parmigiano. E’, fondamentale, non avere problemi di stomaco in pista. Per secondo e poi per cena Rossi adora la carne, in particolar modo cucinata alla brace.

La compagna Francesca Sofia Novello, per sua fortuna, ama cucinare. Al Correre dichiarò: “Mi metto sempre io ai fornelli. Mi piace e mi riesce bene. Peccato poi che io mangi poco o nulla. Zero carboidrati. Sono sempre a dieta. Non voglio sgarrare. Perché col corpo ci lavoro, come un atleta. La disciplina è fondamentale“. E Valentino se la gode ora, dopo oltre 25 anni impegnativi nel Motomondiale.