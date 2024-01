Michael Schumacher, svelato il suo stato di salute? La paura che arriva dalla Germania

Non c’è pace per la famiglia Schumacher. E’ arrivata una notizia che potrebbe travolgere la segretezza che accompagna la salute di Michael.

Da oltre 10 anni Corinna, Mick, Gina-Maria e tutti i membri più vicini a Michael hanno tenuto nascoste le sue reali condizioni dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel. L’ex campione della Ferrari non può più condurre una vita regolare. Quando il tedesco ha sbattuto contro una roccia nascosta nella neve fresca nel dicembre del 2013 si era da poco ritirato dal circus, dopo un triennio in Mercedes.

Il nativo di Hürth può solo sperare in un miracolo della scienza. Le tecnologie stanno progredendo tantissimo, rendendo credibile un trattamento migliorativo in futuro. Si era parlato di cure staminali, tuttavia si tratta di un campo ancora molto inesplorato. I familiari del Kaiser stanno investendo grosse cifre per sperare in un notevole miglioramento negli anni avvenire.

Tutti si sono stretti intorno al 7 volte iridato. Negli ultimi anni sono trapelate pochissime notizie, se non da personaggi come Jean Todt che hanno confermato che il Kaiser continua a lottare. Abbiamo avuto modo di intervistare Mick, dopo l’esperienza in Mercedes, e abbiamo provato a chiedere una valutazione sul padre .Date una occhiata all’intervista completa.

Gli ultimi rumor parlavano di un passaggio nella casa di Palma di Maiorca, dove Gina-Maria avrebbe celebrato le sue nozze. Di certo non c’è nulla. La casa è stata acquistata tempo fa, ma il driver potrebbe ancora rimanere a lungo nella sua dimora in Svizzera dove viene assistito notte e giorno da un equipe nutrita di medici specialisti. L’ex driver di Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes ha guadagnato cifre impressionanti e ha acquistato una casa vicino al lago di Ginevra. Non mancano tutte le strutture per rendere l’iter riabilitativo più confortevole possibile. Nella villa, immersa nella natura, c’è tutto per vivere nella privacy più totale.

Michael Schumacher nel mirino

Cora-Caroline Schumacher, ex moglie di Ralf Schumacher, è tornata a fare notizia sui principali magazine tedeschi. La cognata del Kaiser sino al 2022 è entrata nel reality show Jungle Camp, una specie di Sopravvissuti, che va in onda sulla televisione tedesca da più di 15 stagioni. Ha deciso di lasciare la trasmissione e secondo la Bild dietro la partenza di Cora Brinkmann ci sarebbe la “misteriosa clausola Schumi, che ha la catena con la famiglia Schumacher“.

Il tabloid tedesco sostiene che il produttore del programma e non solo lui ha tirato un sospiro di sollievo, perché c’era una certa paura di parlare di argomenti che non erano destinati a quel pubblico. Vi era un certo timore che qualsiasi informazione potesse giungere a Michael. Cora ha un carattere molto espansivo e, magari a causa dello stress del TV Show, avrebbe anche potuto sbilanciarsi su informazioni sensibili sul suo ex cognato.

“I dirigenti della rete avevano paura di qualsiasi informazione potesse avere su Michael – afferma la Bild – C’era molto nervosismo a causa del carattere loquace di Cora. ​Patto Schumacher? Si tratta di una sorta di patto di signori tra i più alti dirigenti del mondo radiotelevisivo, su questioni che riguardano la sfera personale e intima del campione“.