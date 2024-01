Incidente terribile, il sorpasso azzardato gli costa caro: l’auto finisce in verticale

Nel cuore di Milano è avvenuto un pericolosissimo incidente. Protagonista una microcar che ha avuto la peggio.

Gli incidenti in città sono all’ordine del giorno. Il rapporto Istat-Aci riguardo gli incidenti stradali ha messo in luce una situazione terrificante per le nostre giungle urbane. Una tendenza di pericolosità sempre più in aumento dopo i dati più tranquilli nel biennio caratterizzato dalla pandemia, ma in quel caso c’erano limitazioni alla circolazione stradale.

Un paragone possibile, aspettando i dati del 2023, si può fare tra il 2019 e il 2022 dove il tasso della mortalità in Italia è risultato in aumento. E’ emerso un preoccupante dato di 5,4 morti ogni 100mila abitanti e, naturalmente, nei grandi comuni la situazione è ancor più pericolosa. La variazione percentuale dei morti registrati rispetto al 2019 è del +11,1%, una crescita esponenziale. Occorrerebbe sempre evitare di mettersi alla guida senza una adeguata esperienza.

Alla base della guida spericolata di tantissimi c’è l’uso smodato della tecnologia. Gli smartphone hanno stravolto, radicalmente, le abitudini di milioni di persone, anche alla guida. Per di più i tecnici hanno trasformato le auto in telefoni su quattro ruote con display touch screen che tendono a distrarre anche gli automobilisti più esperti. Di conseguenza sulle strade nostrane si registrano morti in aumento, anno dopo anno, nonostante una maggiore sicurezza dei veicoli. Il comune col maggior tasso di mortalità nel 2022 è stato Messina, con 6,8 morti per 100mila persone e un aumento del 50% rispetto al 2019. A seguire Catania e Bologna con % di mortalità altrettanto elevate.

Milano, occhio a sorpassi azzardati

Guidare in una città frenetica come Milano non è per tutti. E’ molto semplice commettere un errore con lo stress quotidiano di motorini ed automobilisti inferociti. Basta un attimo di esitazione per ritrovarsi immischiati in un pasticcio. Stavolta è stata protagonista una Citroen Ami. Quest’ultima presenta una tinta bicolor di carrozzeria, personalizzabile con degli adesivi. Difatti è entrata nel cuore di tantissimi giovani, essendo guidabile già dai 14 anni.

La minicar francese è lunga appena 240 cm, 30 cm in meno della Smart Fortwo, ed equipaggia un motore elettrica di 8 cavalli. L’auto raggiunge una top speed di appena 45 km/h. Con un’autonomia di 75 km si ricarica in appena 3 ore attraverso una presa standard da 220V. L’elettrica è stata vendutissima in Italia nel 2023, coniugando versatilità nel traffico e praticità nei parcheggi.

Sul profilo Milanobelladadio di IG è emersa una notizia scioccante. Un sorpasso azzardato ha determinato un crash in Via Molino delle Armi del capoluogo meneghino. L’automobilista a bordo della Citroen Ami ha provato un sorpasso dove la corsia si restringe e diventa singola. L’impatto contro il muro è stato violento. Come si evince dalla descrizione del crash l’automobilista “ha perso il controllo del suo veicolo che si è ribaltato ed è andato a sbattere contro due paletti metallici del marciapiede, abbattendoli. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Non ci sarebbero feriti gravi“. A volte gli incidenti avvengono a bordo di supercar di lusso.