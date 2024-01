Che differenza c’è tra questi 2 loghi Ferrari? Ecco il significato che pochi conoscono

La casa modenese è nota per il suo Cavallino Rampante sul giallo Modena. Ha differenziato i loghi Ferrari per un motivo specifico.

Ferrari è leggenda e, sicuramente, il suo logo iconico, ha contribuito a migliorare la visibilità dell’auto rossa. L’idea di Enzo Ferrari è nata per un motivo specifico che riguarda la gestione del Reparto Corse. Molti anni prima del debutto in F1, il Drake scelse un Cavallino proveniente da una leggenda dell’aviazione italiana, ossia Francesco Baracca.

L’aviatore scomparve il 19 giugno del 1918 a Nervasa, in provincia di Treviso, a causa di un attacco nemico nella Prima Guerra Mondiale. I suoi genitori, per conservarne il ricordo, diedero nelle mani del fondatore della casa modenese lo stemma, chiedendogli di apporlo sulle sue auto. Da quel giorno nacque il leggendario Cavallino rampante sulla base del giallo della città di Modena, terrà di origine di Enzo. Negli anni il cavallo nero ha assunto sempre più una immagine di imponenza, rispondendo ai requisiti di potenza dei motori della Rossa.

La casa modenese divenne una realtà orientata alle auto da corsa. Il primo gioiello fu la 125 Sport, spinta da un meraviglioso V12 da 1,5 litri. La Rossa prese parte al campionato del mondo di F1, sfoggiando il Cavallino sui principali tracciati al mondo. Straordinari interpreti dell’epoca hanno portato in trionfo l’emblema. Ad ogni vittoria il ricordo dell’aviatore sarà tornato nella mente del padre Enrico Baracca e della contessa Paolina de Biancoli.

Francesco Baracca era passato a miglior vita, lottando con coraggio nel suo aereo. Sulla fusoliera del suo bolide spiccava un cavallino nero su sfondo grigio. Il simbolo ha portato, effettivamente, fortuna ad Enzo Ferrari e ai piloti. A rendere ancor più iconico il logo delle Ferrari furono le sigle S e F, che stanno per Scuderia Ferrari e fu anche inserito in alto il tricolore.

La differenza dei loghi Ferrari

Il simbolo del Cavallino divenne l’emblema anche dei mezzi stradali. Nel corso del tempo i loghi sono stati aggiornati. E’ stato introdotto il nome per esteso con la F allungata, anziché le iniziali. Il giallo originale era più scuro, mentre oggi risulta più intenso e brillante. E persino il Cavallino è diventato più agile rispetto all’immagine di possanza iniziale.

Sia sulle monoposto di F1 che sulle supercar della gamma è presente una differenziazione tra i loghi. Sulle auto da corsa è presente uno stemma Ferrari di forma rettangolare sul musetto, mentre ai lati ce n’è uno più arrotondato. In quest’ultimo spicca la sigla della Scuderia Ferrari nelle iniziali S F. In sostanza a Maranello hanno preferito distinguere i due loghi con uno scopo.

Quello arrotondato è quello specifico della Scuderia, mentre quello rettangolare identifica l’azienda stessa. Si può notare anche sulle vetture stradali, come vedete in alto sulla mitica F50. I risultati continuano a dare lustro a Francesco Baracca. L’Hypercar 499P, alla 24 ore di Le Mans, ha reso possibile il raggiungimento di un traguardo che mancava da 50 anni. I tifosi della Rossa sperano di poter presto festeggiare anche un titolo mondiale in F1 che manca dal lontano 2008, sempre nel segno del Cavallino Rampante.