Dove ha la residenza fiscale Michael Schumacher? Ecco tutta la verità

Michael Schumacher ha fatto una scelta in passato, fissando la sua residenza in un paradiso fiscale, che ha avuto un impatto molto forte sul suo patrimonio.

L’ex campione della Ferrari è da oltre 10 anni in una condizione critica sul piano fisico. La salute ha subito il clamoroso trauma per l’incidente sugli sci, avvenuto sulle Alpi francesi nel 2013, a causa della collisione con una roccia. A quel punto l’intera vita della famiglia Schumacher è cambiata. Il tedesco si era da poco ritirato dalla Formula 1 dopo un triennio in Mercedes.

Il sette volte iridato è ancora bloccato in una condizione critica in una camera da letto. E’ seguitissimo da un equipe medica. Se un miracolo dovesse accadere, a livello di avanzamento delle tecnologie mediche, un miglioramento della sua condizione clinica non può escludersi del tutto. I familiari stanno investendo cifre iperboliche per tenerlo in vita. In questo senso la famiglia si è stretta intorno al campione, ma non ci sono novità.

La moglie Corinna, così come il figlio Mick e la figlia Gina-Maria, hanno scelto una privacy totale. Da parte nostra, intervistando Mick, abbiamo provato a chiedere una valutazione sul padre. Date una occhiata all’intervista. Da quando Michael è uscito dal coma tanti anni fa, nemmeno la sua portavoce Sabine Kehm ha espresso ulteriori aggiornamenti. I giornali avevano parlato di un trasferimento in una isola calda della Spagna, dato l’acquisto di una super villa a Palma di Maiorca, tuttavia altri rumor hanno confermato che non sia più mosso dalla sua dimora svizzera.

La scelta di Michael Schumacher

La villa si trova a Gland, un paesino situato sul lago di Ginevra, dove il 7 volte iridato aveva messo su una reggia. In carriera l’ex driver di Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes ha guadagnato cifre impressionanti e decise di trasferire la residenza in Germania. Si tratta di una location spettacolare, immersa nella natura, e dotata di tutti i comfort per permettere al campione di continuare il suo iter riabilitativo. Nella dimora c’è tutto per vivere nella privacy più totale. Non manca anche un parco auto con un distributore di carburante personalizzato che purtroppo sarà rimasto a prender polvere.

Nel 2012 si era parlato di un trasferimento di residenza dalla Svizzera. In un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero, Der Sonntag, Schumacher aveva manifestato le sue perplessità sull’abolizione del pacchetto fiscale favorevole, non escludendo la chance di lasciare il territorio elvetico a causa di una norma molto discussa. L’iniziativa “Stop ai privilegi fiscali dei milionari” aveva fatto scalpore ai tempi.

Alla fine l’incidente sugli sci ha cambiato tutto e la famiglia è rimasta a Gland, vicino al lago di Ginevra. La struttura è immensa e c’è anche una piscina nella reggia del Kaiser. Non è il solo ad aver spostato la propria residenza in Svizzera per pagare meno tasse. Lo stesso ha fatto anche il cinque volte iridato, Jorge Lorenzo, che però ha scelto di vivere nella zona di Lugano, nella Svizzera italiana. Tantissimi milionari stranieri continuano a preferire la Svizzera rispetto al Principato di Monaco e tanti altri paradisi fiscali.