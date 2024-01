Michael Schumacher presente al matrimonio della figlia? Ecco cosa si sa

Il 7 volte iridato di F1, Michael Schumacher, dovrebbe presenziare al matrimonio di Gina-Maria. L’indiscrezione ha lasciato i fan a bocca aperta.

Sono passati più di 10 anni dall’incidente sugli sci di Michael Schumacher. Per milioni di appassionati si è trattato di un vero e proprio shock. Per la famiglia del tedesco, inoltre, un dramma impronosticabile. Pochi centimetri più in là e Michael non avrebbe colpito la roccia nascosta nella neve fresca che ha segnato per sempre la sua vita.

Da allora la famiglia si è chiusa in un silenzio totale, proteggendo la privacy del campione in tutti i modi. Abbiamo avuto modo di chiacchierare con Mick Schumacher, ex driver della Haas in F1 e oggi impegnato nel progetto Alpine nel WEC, ma ha preferito non sbilanciarsi ed elogiare l’egregio lavoro svolto da parte di sua madre. Tutti i tifosi del tedesco avrebbero il desiderio di conoscere, nel dettaglio, la condizione che ha relegato il Kaiser nella sua camera da letto, circondato da medici tutto il giorno, ma è opportuno rispettare la scelta dei familiari dell’ex alfiere della Ferrari.

Michael Schumacher è nato il 3 gennaio del 1969 da una famiglia modesta ed è stato allevato nella cittadina di Hürth. Suo padre Rolf era un muratore ed insieme alla moglie Elisabeth gestivano in Germania un kartodromo. Nacque così la passione di Michael per i motori. I fratelli Schumacher crebbero con il sogno di poter calcare le piste più importanti al mondo. Si cimentarono nelle sfide sui kart e nelle categorie minori fino all’approdo in Formula 1.

Michael, a giusta ragione, è riconosciuto come uno dei migliori driver della storia dell’automobilismo. La sua tenacia, unita ad una capacità di guida straordinaria, lo hanno portato ad eccellere prima con la Benetton e poi con la Ferrari. Il primo agosto del 1995 Michael sposò Corinna Betsch, ex fidanzata del pilota tedesco della Jordan Heinz-Harald Frentzen. La coppia ha avuto due figli: Gina Maria, nata il 20 Febbraio del 1997, e Mick, venuto alla luce il 22 Marzo del 1999.

Schumacher, l’indiscrezione sul matrimonio di sua figlia

Per il super evento, secondo i media tedeschi, come riportato anche dal Corriere dello Sport, la villa del matrimonio della figlia del Kaiser sarà blindatissima. Il tedesco, infatti, dovrebbe presenziare all’evento. La villa si trova in Spagna, sulle colline di Port d’Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca, ed è già di proprietà della famiglia Schumacher. Si tratta di una dimora principesca appartenuta all’attuale Presidente del Real Madrid Florentino Pere

La villa purtroppo è diventata, in un’area, una clinica privata, visto che Michael necessita di un equipe medica intorno a lui. I media hanno parlato della possibilità che l’ex driver di Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes presenzi alla cerimonia ma non è dato sapere come possa avvenire. Ci auguriamo che il papà di Gina-Maria possa vivere questo momento così speciale, ma siamo sicuri che la famiglia farà il massimo per rendere possibile un tale momento di gioia.