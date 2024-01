Che lavoro fa la compagna di Valentino Rossi? Ecco tutta la verità

Valentino Rossi ha trovato l’amore poco prima di dire addio alla MotoGP. Ecco chi è e di cosa si occupa Francesca Sofia Novello.

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha appeso il casco al chiodo il 14 novembre del 2021. Una data che gli appassionati di MotoGP non dimenticheranno mai. Ha proseguito in una veste diversa nel campionato Fanatec GT con il team WRT, prima in Audi e poi in BMW, ma l’immagine del Dottore sarà sempre legata ai trionfi sulle moto.

Nel Motomondiale VR46, per un quarto di secolo, è stato il protagonista assoluto. Ha vinto il suo primissimo Mondiale nel 1997 in sella all’Aprilia per poi confermarsi al vertice anche nella classe di mezzo. Dopo aver trionfato in 125 e 250 il centauro ha trovato il modo di affermarsi anche in Classe 500 in sella alla Honda. Una volta promosso nel team HRC ha conquistato altri 2 mondiali in MotoGP, prima di transitare in Yamaha e fare la storia anche sulla M1. Le sue rivalità sono state il piatto forte della domenica per anni. Ecco cosa ha dichiarato Stoner sul suo conto.

Valentino Rossi è stato un pilota generazionale. Il suo carattere frizzantino non poteva non lasciare un segno indelebile in milioni di fan. Ha lasciato la MotoGP nel 2021 dopo una esperienza agrodolce nella squadra satellite della casa di Iwata. Per la prima volta in carriera non ha ottenuto nemmeno un podio e ha scelto di dire addio tra gli applausi di tutti, tranne quelli dei fratelli Marquez. Osannato dalla folla, ha salutato la marea gialla con orgoglio, a seguito di tutti i problemi avuti con la M1 nella sua ultima annata.

La compagna di Valentino Rossi

Il Dottore è diventato papà di Giulietta, nata dall’amore con Francesca Sofia Novello. La coppia si è incontrata ad un evento a Monza dove la modella lavorava come ombrellina. La ragazza di Arese, in provincia di Milano, non ha solo fatto breccia nel cuore dei fan del Dottore ma è amatissima in Italia. Ha preso parte in qualità di co-conduttrice al festival di Sanremo 2020.

La ragazza mise in mostra una forte personalità e fu in sintonia con gli esperti presentatori del programma canoro sulla Rai. Amadeus lodò Francesca per la sua capacità di stare un passo indietro ad un grande uomo, creando un polverone di polemiche. Di sicuro ha accresciuto la popolarità della modella che oggi ha sfilato per importanti brand. Il primo shooting Francesca l’ha fatto all’età di 16 anni, per poi cominciare a sfilare per Guess, Antonio Riva, Alfieri & St. John.

Sul piccolo schermo è apparsa nel 2014, quando prese parte alla trasmissione Chiambretti Supermarket. Al liceo linguistico Majorana di Rho, insieme alla sua migliore amica Nicole Fornaro, oggi attrice, aveva già fatto innamorare un esercito di ragazzi. Valentino Rossi ha avuto la fortuna di incontrarla al momento giusto.