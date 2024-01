MotoGP, effetto Marquez contro la Honda: c’è un clamoroso addio

Marc Marquez ha scosso la MotoGP con l’addio alla Honda, partendo verso il Gresini Racing. Ora c’è una grande novità in arrivo.

Mancano praticamente due mesi esatti al via della nuova stagione di MotoGP, che scatterà con il Gran Premio del Qatar il prossimo 10 di marzo. La gara di Losail viene rimessa così all’inizio del calendario, dopo che nel 2023 era stata disputata come penultima. Tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, che è pronto per il debutto sulla Ducati del Gresini Racing, anche se il battesimo del fuoco c’è già stato nei test di Valencia.

Le sue performance, su una moto che non aveva ovviamente mai guidato, è stata subito eccezionale, con il mondo della MotoGP che lo attende come un grande protagonista. L’addio alla Honda è stata una scelta che in pochi avrebbero potuti prevedere, ed ora arrivnao altre brutte notizie per la casa giapponese. Il tutto si lega ad uno sponsor che la abbandona.

MotoGP, la Red Bull lascia la Honda HRC

Sono rimasti pochi giorni di inattività ai team della MotoGP, che a breve inizieranno a svelare le livree e le linee delle nuove moto. Sabato 20 gennaio toccherà al Gresini Racing, in un evento organizzato presso la discoteca Cocoricò di Riccione, e c’è da dire che questo è uno degli eventi più attesi in questo inverno. Infatti, sarà ovviamente presente Marc Marquez, che per la prima volta indosserà i colori del team di Nadia Padovani, dopo aver girato ai test di Valencia su una Ducati del tutto nera, dal momento che era ancora sotto contratto con la Repsol Honda HRC.

A proposito della sua ormai ex squadra, negli ultimi giorni è emersa una notizia non certo positiva per Alberto Puig e la sua squadra. Dal sito web della Honda sono infatti scomparsi i loghi della Red Bull, lo sponsor più importante dopo lo storico partner Repsol, che ormai da quasi 10 anni compariva sulla livrea della RC213V. La casa austriaca è sempre stata legata alla leggenda della MotoGP, ed era proprio per via della sua presenza nel team giapponese che la Red Bull aveva deciso di investire in questa squadra. Ora che Marquez è partito, gli scenari sono cambiati, e per il Gresini Racing ci sono solo notizie positive.

Infatti, è molto probabile che la scritta Red Bull appaia sulle Ducati Desmosedici GP23, che saranno guidate da Marc ed Alex Marquez. In questi giorni, sui social sono apparsi diversi render di questa nuova livrea griffata dall’azienda austriaca, che potrebbe versare vagonate di milioni nelle casse della squadra italiana. Si tratterà di una curiosa sfida interna, che coinvolge anche il team ufficiale.

Infatti, sulle Ducati factory di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini compare la scritta Monster Energy, ovvero la principale della Red Bull in termini di bibite energetiche. Bastianini era sponsorizzato dalla Red Bull prima di passare al team ufficiale, ed all’inizio del 2023 ha dovuto rinunciare al suo accordo per vestire i colori della squadra diretta da Luigi Dall’Igna. In un mondo dove gli sponsor sono così importanti, succede anche questo.