Superbike, provocazioni senza fine con Bautista: l’ex campione lo vuole emulare

In Superbike ci sarà da divertirsi nella prossima stagione. Alvaro Bautista, infatti, è il target di tutti i più grandi centauri della griglia e non solo.

Tutti vogliono detronizzare il bicampione Alvaro Bautista. Ad affermarlo non è solo il suo acerrimo rivale delle ultime annate, ma anche le ultime scelte tecniche degli organizzatori. Hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà lo spagnolo. Le nuove regole sul peso lo renderanno zavorrato. Non mancheranno le polemiche qualora la Ducati non riuscirà a risolvere la questione con un bilanciamento dei pesi ideali.

Hanno già sperimentato due configurazioni per ovviare al problema. Nei prossimi test si capirà quale è la preferita del campione del mondo per fronteggiare Rea sulla Yamaha, Bassani su Kawasaki e Razgatlioglu su BMW. Tutti hanno il dente avvelenatissimo per motivi diversi. Il pluripremiato centauro ex Kawasaki ha scelto la R1 dopo una stagione molto deludente. L’italiano che ha preso il posto del nordirlandese sulla verdona, invece, ricevendo un clamoroso rifiuto dalla casa di Borgo Panigale.

Si aspettava una chiamata dal team Aruba che gli ha preferito Bulega, campione 2023 di Supersport. Il pilota che più ha desiderato di dimostrare che la sua scelta si è rivelata essere corretta è Toprak. Quest’ultimo ha fatto dei miracoli in sella alla Yamaha negli ultimi anni, ma non è bastato per placare la fame di vittorie dello spagnolo.

Superbike, la provocazione a Bautista

Razgatlioglu è nel pieno della sua carriera agonistica. Non ha firmato per la casa bavarese per qualche sporadico buon risultato. Vuole riportare in alto la BMW a suon di vittorie e lotte mondiali. Non sarà facile perché nelle ultime annate la moto teutonica è scivolata nella parte bassa della classifica. Il talento del pilota può ancora tanto nella classe delle moto derivate di serie, almeno questo è quello che si augura il pilota turco.

In una intervista rilasciata a Speedweek. Il neo rider della BMW ha dichiarato: “Non ero molto forte all’inizio del campionato, ma sono migliorato sempre di più. Alvaro è sempre molto forte, soprattutto all’inizio della gara. Ne ha vinti tanti. Nonostante tutto ho potuto lottare con lui e sono molto felice di aver potuto tenere aperto il campionato fino all’ultimo appuntamento […] Ho imparato molto quest’anno perché Alvaro era molto forte. In alcune gare ho dovuto spingermi al limite, cosa che non avevo mai fatto prima. Sono ancora giovane e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. La mia lezione più grande è stata come combattere un pilota forte su una moto molto veloce“.

Poi è arrivata la provocazione: “Perché ho scelto BMW? Perché voglio lottare ancora con Alvaro (Bautista). E forse con Johnny, vedremo. Adesso ho una moto con più potenza del motore e penso che vinceremo tante gare. Ciò che è molto importante è che posso guidare la moto nel mio stile, come è successo con la Yamaha“. Dovesse battere il campione della Ducati sulla moto tedesco farebbe, veramente, un miracolo.