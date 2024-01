MotoGP, Pecco Bagnaia gela la Ducati: svelato il suo futuro

La MotoGP attuale è caratterizzata da un solo grande dominatore. Bagnaia e Ducati sembrano un binomio inscindibile, tuttavia la verità in chiave futura è emersa in una intervista rilasciata nelle ultime ore.

Pecco Bagnaia ha reso orgogliosi un intero popolo italiano di fede ducatista nel 2023. Il torinese è stato in grado di tenere testa ad un indomito Jorge Martin che si era rifatto sotto nella seconda parte di stagione. Senza troppi patemi il fenomeno torinese ha costruito un vantaggio consistente per giocarsi il titolo nell’ultima gara dell’anno con serenità.

Ha chiuso la pratica addirittura con una vittoria. Il rivale della Pramac, invece, si è steso, non riuscendo a reggere il passo del numero 1. Eppure le vittorie nelle Sprint Race avevano avvicinato il madrileno al grande sogno mondiale. L’adrenalina per un successo consolidato solo nel finale ha reso ancora più dolce il trionfo finale. Nonostante corrano altri 7 rider in sella alla Desmosedici, il piemontese è l’unico che sembra capace di tenere in alto la casa di Borgo Panigale.

Prima dei trionfi di Pecco c’era andato vicino anche Dovizioso ed altri, ma solo il torinese ha sfatato il tabù Stoner. L’australiano aveva vinto nel 2007, battendo Dani Pedrosa su Honda e Valentino Rossi su Yamaha. In questo momento la casa di Borgo Panigale ha i piloti migliori e nel 2024 saliranno in cattedra anche Marc Marquez nel team Gresini e Franco Morbidelli in quello Pramac. Potrebbero esserci ancora più speranze nel vedere un duello tra top rider.

Ducati, le parole a sorpresa di Bagnaia

Pecco ha vissuto alti e bassi. Era il favoritissimo alla vigilia del Mondiale e avrebbe anche potuto chiudere i giochi con largo anticipo. Ha superato il trauma al Montmeló. Nell’evento che avrebbe potuto mettere la parola fine alla sua intera carriera, Pecco si è salvato. Tutto sembrava andare nella direzione del rivale, ma Pecco si è comportato da campione vero.

Solo Valentino Rossi, maestro del centauro della Ducati, e Marc Marquez erano riusciti prima a vincere su due mondiali di fila. In una intervista rilasciata a Tuttosport, a Bagnaia è stato domandato delle parole di Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, che ha dichiarato che non rinnoverebbe a vita con il suo centauro di punta. Il rider è stato celebrato anche da Valentino Rossi. Quest’ultimo ha una figlia, sapete cosa farà? Arriva una voce che ha del clamoroso.

“Ha ragione, io per primo non firmerei – ha spiegato Pecco – Voglio essere stimolato. Abbiamo visto com’è andata con Marquez, che aveva firmato un rinnovo di contratto per quattro anni con la Honda. Penso che la cosa migliore sia ragionare su contratti biennali per fare sempre il massimo. Con questo il mio amore per Ducati c’è e rimarrà tale. E penso che la cosa sia reciproca“.

Bagnaia ha parlato anche della rottura tra Marc Marquez e la Honda: “Ritengo che si possano fare tanti ragionamenti, ma alla fine Marc ha solo cercato di salire sulla moto migliore per provare di tornare a vincere“.