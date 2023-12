Offerta imperdibile, nuova Toyota gratis per 1 anno: ecco come averla

La casa giapponese è tra le più importanti al mondo in termini di volumi di vendita. Ora potrete godere di una offerta sensazionale per un modello top di Toyota.

Chiunque abbia mai posato gli occhi su una Toyota è rimasto affascinato dalle soluzioni stilistiche della casa giapponese. In un mercato dove le auto si somigliano tutte c’è sempre una realtà costruttiva che detta il passo per tutte le altre. In questo frangente, parlando di SUV ibridi, va riconosciuto a Toyota di aver previsto il trend attuale con largo anticipo.

Un percorso che è cominciato con il lancio della Prius in termini di motorizzazione ibrida. L’innovazione vista, inizialmente, con scetticismo è diventata normalità persino per le vetture sportive top. Non a caso i bolidi della Formula 1 montano dei V6 ibridi. Nel 2026 la tecnologia verrà implementata nella massima categoria del Motorsport con un equilibrio perfetto tra parte termica ed elettrica.

Di questo passo il mondo dei motori sarà sempre più riconoscente alla Toyota. Tutto sembrava viaggiare a gonfie vele, ma poi si è inserita la politica ad imporre la tecnologia elettrica. Per una vita i vertici della casa nipponica avevano osteggiato il lancio delle full electric, ma sono stati costretti a piegarsi alle dead line imposte in sede europea. Almeno nel Vecchio Continente nel 2035 vi sarà un rivoluzione con la vendita di sole EV e magari, in futuro, la diffusione delle vetture ad idrogeno.

Di conseguenza tantissime vetture spettacolari dovranno essere trasformate in elettriche. Uno dei più grandi successi degli ultimi anni si chiama CH-R. Il modernissimo SUV della Toyota è stato presentato come concept al salone di Francoforte 2014. La versione definitiva per la produzione di massa è stata svelata al Salone di Ginevra 2016.

La super offerta Toyota

Il SUV si basa sulla piattaforma TNGA della Toyota. La prima serie, oltre a un motore a benzina turbo a iniezione diretta da 1,2 litri con 85 kW (116 CV), ha promosso una versione ibrida con un 1,8 litri termico a benzina, che unito a un altro elettrico eroga complessivamente 90 kW (122 CV). L’1.8 Hybrid ha consumi di 4,9 L/100 km ed emissioni di circa 110 g/km di CO2.

La carrozzeria bicolor ha fatto faville con le linee spigolose della C-HR. Il sistema multimediale Toyota Touch 2 vanta un sistema di navigazione dotato di impianto audio JBL. L’auto ha spopolato anche per la sua versatilità nel traffico. Ad aprile 2017, la C-HR è stata resa disponibile anche con il cambio manuale a 6 rapporti, riservato però a un solo allestimento, il 1.2 Active.

Oggi la nuova versione che potrete ammirare in alto nel video MEDCARS TV gode di una possibilità in più. Dovrete iscrivervi al Fantasanremo e diventare membro della lega Toyota C-HR. Compilate il form con i vostri dati per farne parte e potrete guidare il Toyota C-HR Lounge Premiere Full Hybrid 2.0 2WD – colore Sulfur – Bitone+ per un intero anno. L’estrazione finale avverrà entro il 31 marzo 2024, e al fortunato vincitore sarà dato il comodato d’uso della vettura Toyota C-HR Lounge Premiere Full Hybrid 2.0 2WD per 1 anno. Non perdetevi il concorso “Ogni scelta conta” perché potrete ritrovarvi nell’abitacolo della nuovissima Toyota C-HR!