Marquez un pericolo in Ducati? Il boss di Borgo Panigale lancia l’allarme

Marc Marquez debutterà in Ducati il prossimo anno, e l’AD della casa, Claudio Domenicali, non pare troppo favorevole. Ecco le sue parole.

Dopo una lunga attesa, si è finalmente verificato il matrimonio in cui in molti speravano. Marc Marquez guiderà la Ducati nel 2024, andando a schierarsi accanto al fratello Alex al Gresini Racing. Si tratta di un matrimonio che sicuramente porterà a grandi sconvolgimenti, ed è anche una delle ultime speranze di risalita della MotoGP. Non è un mistero che la top class sia in caduta libera a livello di appeal, ed un Marc al top potrebbe nuovamente far risalire l’interesse per questa categoria.

Marquez ha subito fatto ben capire di non aver perso lo smalto nel corso dei test di Valencia, nei quali è andato fortissimo. Anche i suoi compagni in Ducati, tra cui Enea Bastianini, sono rimasti sbalorditi dal suo passo, soprattutto nel modo di approcciare ed affrontare la Curva 9. A questo punto, è chiaro come lo spagnolo sarà una spina nel fianco per tutti, anche per la Ducati stessa che dovrà gestirlo.

Marquez, ecco le parole di Claudio Domenicali

Già in molti hanno descritto l’arrivo di Marc Marquez in Ducati come una possibile bomba ad orologeria, dal momento che, a conti fatti, avremo il pilota migliore dell’ultimo decennio sul mezzo più forte del lotto. Tuttavia, la casa di Borgo Panigale può contare su un folto gruppo di grandi talenti, che di certo non vorranno farsi da parte di fronte al rider iberico, per un 2024 che può essere davvero esplosivo.

Di certo, la gestione da parte della Ducati non sarà semplice, come ha riconosciuto, in queste ultime ore, l’amministratore delegato, ovvero Claudio Domenicali. In un’intervista alla stampa, il CEO ha parlato di quello che può essere stato il rischio preso nell’acquistare lo spagnolo, augurandosi che la sua guida possa essere corretta e senza il rischio di creare situazioni pericolose.

Ecco le sue parole: “Marquez sarà un altro da battere per Pecco, per Martin e tutti gli altri, credo che andrà a creare qualche problema, tutti volevano vederlo su una Ducati, ma per noi sarà più difficile. Sarà tutto molto più interessante per i tifosi, ma è chiaro che il suo arrivo andrà a creare una maggiore confusione. Ciò che dobbiamo sperare è che tutto venga svolto nella maniera più sportiva possibile, e che non ci siano incidenti“.

Domenicali ha fatto poi riferimento alla guida molto aggressiva del nativo di Cervera, che pare spaventarlo e non poco: “Non mi piacciono molto i contatti, perché credo che siano molto pericolosi. Onestamente, Marc è pericoloso, ma anche Jorge Martin lo è stato all’ultima gara. In quel caso, ovviamente, c’è stato un brutto incidente che è stato causato da un errore di Jorge, è importante il lavoro della direzione gara in questo senso. Devono essere bravi a tenere calmi i piloti, e quando si supera il limite, occorre subito punire qualcuno. I campioni devono essere un esempio per gli altri e per capire come si raggiungono determinati obiettivi. Occorre essere duri, ma sempre puliti ed onesti“.