Superbike, la Yamaha cala l’asso: svelata la super R9

In casa Yamaha si sta provando a colmare il gap con la Ducati. La sfida al vertice della SBK ha spinto la casa di Iwata a svelare un bolide clamoroso.

La massima categoria delle moto derivate di serie avrà tantissime novità nel 2024. Ha fatto rumore l’addio di Toprak Razgatlioglu alla Yamaha, ma ha destato ancor più stupore l’arrivo, al suo posto, del pluripremiato campione del mondo nord-irlandese Jonathan Rea. Quest’ultimo è stato per tantissimi anni al top con Kawasaki, ma ha scelto di dedicarsi ad una nuova entusiasmante sfida in pista.

Dopo il doppio riconoscimento iridato conquistato da Bautista, Rea aveva bisogno di risentirsi in lotta per un Mondiale. Lo farà in sella ad una Yamaha, completamente, nuova, come potete anche apprezzare in questo approfondimento. Le sue prime impressioni sono state positive. C’è la volontà di lasciare un segno anche nel box della casa del diapason.

La Superbike vedrà una battaglia totale nel 2024. C’è curiosità di capire se il suo stile di guida si adatterà alle caratteristiche della nuova moto di Iwata. Rea dovrà dimostrare che la passione potrà scoppiare nel box del diapason e, soprattutto se parliamo di Yamaha, alla mente torna la supersportiva, ormai storica R1. Il modello iconico di Iwata la ricorderanno tutti per il successo di Toprak nel 2021 (e sembra passata una vita!) ma anche per il trionfo commerciale che portò alla ribalta le 1000 di cilindrata.

Indiscrezioni vogliono che per il 2024 per le strade anche italiane ci sarà una nuova super moto: YZF R9, magari nella splendida livrea bianco-rossa che fu della mitica R1 ’98. Date una occhiata al video in basso del canale YouTube NAD Motorcycle. E’ una moto spinta dal motore 3 cilindri di 888 cm³ montato sulla MT-09. Quest’ultima ha già conquistato una buona nicchia di appassionati. Il nuovo modello verosimilmente potrebbe chiamarsi R9 e sarebbe proprio l’anello mancante nella gamma delle supersportive giapponesi.

Novità in casa Yamaha

La famiglia Yamaha, quindi, si allarga anche perchè l’R6 va in pensione, almeno in Europa, a causa delle normative europee stringenti in termini di inquinamento. Il vuoto di segmento e di mercato sarà probabilmente riempito da una scheggia Euro 5, 3 cilindri, con ben 119 CV: una moto snella, bella e prestazionale che si ritaglierà una buona fetta di mercato worldwide.

Un bolide adatto anche ai neofiti grazie alla fruibilità ai bassi, 200 kg di peso verosimilmente. Una sportiva, equilibrata, che vada ad interferire con le moto già in commercio come MV Agusta F3 800, Ducati Panigale V2 e Triumph Daytona 765. L’imminente arrivo del nuovo modello era stato previsto dopo il deposito del marchio R9 in diversi Paesi del mondo, soprattutto in Europa e in Asia.

La gamma sarebbe così completa, si va dalle R125, R3 ed R7 alla super potente R1, cioè si passa dai 73 CV della R7 ai quasi 200 della regina. Sarà un nuovo successo? Lo sperano tutti in casa Yamaha, compreso l’ultimo arrivato Jonathan Rea.