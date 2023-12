Motorsport, come si puliscono le gomme usate in gara? Il video vi lascerà senza parole

Vi sono filmati che rappresentano al meglio il lavoro svolto da alcuni tecnici nei box. Ecco cosa fanno gli specialisti delle gomme nel Motorsport per pulirle, velocemente, dai detriti.

Avete presente quando nel bel mezzo di una corsa vedete un pilota esce fuori dalla solita traiettoria e raccoglie lo sporco e i detriti lasciate dalle altre mescole? In quei casi la gomma che è come un chewing gum caldo e morbido che assorbe uno strato di sporcizia che sembra polvere ma ha un impatto ben più devastante sulla qualità delle performance.

Nelle escursioni fuori pista il tutto assume dei contorni ancor più marcati. Le gomme, infatti, dei bolidi che prendono parte alle massime categorie del Motorsport sono fatte per performare al meglio sull’asfalto liscio ed abrasivo. Ecco perché quando la pista tende a pulirsi grazie al passaggio continuo nella traiettoria ideale delle vetture, poi, in tempi sul giro crollano. Più l’asfalto del tracciato tende a gommarsi più i piloti possono spingere al massimo ed acquisire un feeling con il mezzo.

A quel punto con un grip ideale è più semplice poter frenare al limite e trarre il massimo potenziale dalla vettura. Per tutti questi motivi le mescole sono uno degli elementi più importanti nel mondo delle corse. Lo abbiamo visto in tantissime occasioni in Formula 1. L’esempio più lampante si ebbe post quinquennio aureo della Ferrari. Bastano pochi stravolgimenti regolamentari e tutto può cambiare. La stessa cosa si è ripetuta ai tempi attuali della Pirelli, dopo il duopolio Michelin – Bridgestone.

Motorsport, come si puliscono le mescole

Tendenzialmente quando un pilota raccoglie lo sporco per una frenata sbagliata o, banalmente, per un movimento qualsiasi fuori dalla lingua scura di asfalto pulita che si crea in pista, la cosa migliore e rapida da fare è tornare ai box per sostituirle. Una mescola per pulirsi da sola ha bisogno di tempo. Il pilota, ritornando a non sbagliare nulla nella traiettoria ideale, può perdere diversi decimi o addirittura secondi nel tentativo di tornare al grip precedente. Ecco quanto guadagnano i meccanici al box nella massima categoria del Motorsport.

Ecco perché guidare al limite oggi è molto complesso, soprattutto in Formula 1 con forze G laterali impressionanti e i mille settaggi da fare sul volante. Un piccolo errore e ci si ritrova con mescole distrutte o peggio ancora impantanati nella ghiaia o contro un muretto. Nel 2022 le wing car sono state equipaggiate con mescole da 18 pollici. Quelle che vedrete nel video in alto sono old school di categorie a ruote coperte americane. Ecco come si possono pulire con uno strumento rapido ed efficace. Vi lasciamo al video della pagina Crafty Panda in collaborazione con dylankopec.