Max Verstappen passa alla Ferrari? Eccolo in pista, ci sono le prime immagini

E se nel futuro di Max Verstappen vi fosse una Ferrari? La storia del Motorsport è piena di colpi di scena. Sui social, intanto, l’olandese ha messo in mostra una Rossa molto speciale.

Il figlio d’arte di Jos è il volto nuovo di un F1 targata da Red Bull Racing. Per anni non era riuscito ad emergere a causa dell’inconsistenza dei motori Renault e per una Mercedes a livelli spaziali. Appena ha avuto in dote una vettura da Mondiale, nel 2021, SuperMax non si è lasciato sfuggire l’occasione di salire sul tetto del mondo.

Max ha dimostrato di essere un cannibale alla guida. Non ha sbagliato un colpo, detronizzando Sir Lewis Hamilton. Un fenomeno che non si è mai posto limiti che, con il tempo, è riuscito ad incanalare il suo carattere fumantino in una guida aggressiva, ma senza eccessi. Era stato etichettato troppo presto come un driver troppo aggressivo. Continua ad esserlo, specialmente in partenza e quando necessario, tuttavia non è più stato scorretto o impulsivo.

L’olandese, nel 2023, ha raggiunto quota 54 trionfi in F1, Sprint Race escluse. Un numero di successi che lo hanno portato nella classifica all time al terzo posto, alle spalle solo di Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Nulla sembra poterlo fermarlo in questa fase di carriera. La Ferrari può fare affidamento sul coetaneo Charles Leclerc e sul passista Carlos Sainz, ex teammate di Max in Toro Rosso, ma ad oggi si è creato un gap esperienziale marcato.

L’olandese, sicuramente, farebbe bene in qualsiasi team. Ad oggi non avrebbe, però, senso il passaggio in un’altra squadra. E’ il più pagato nel circus e ha il materiale tecnico migliore in assoluto. Solo nel 2026 potrebbero cambiare le cose con il passaggio dalle PU Honda a quelle fabbricare a Milton Keynes. Sino ad allora il nativo di Hasselt, legato da un contratto sino al 2028 con RB, non dirà addio al team che lo ha reso una leggenda vivente.

Max Verstappen su una Ferrari

L’olandese ha provato una Ferrari GT3 sul circuito di Portimao. L’olandese ha condiviso l’esperienza con i suoi follower. La cosa che rende così forte Max è anche la capacità di non fermarsi mai, nemmeno nel pieno del break invernale. Il tre volte campione del mondo adora affinare le sue tecniche al simulatore e ha già conquistato un successo in una sfida simulata con Rudy van Buren.

Lo scorso fine settimana è volato in Portogallo per testare di persona la Ferrari GT3. Verstappen ha fatto i suoi giri lanciati sul tracciato di Portimao e ha portato con sé suo padre. Jos ha una lunga esperienza in pista e non ha voluto mancare all’appuntamento. Tra gli altri c’era anche il giovane Thierry Vermeulen, pilota per Verstappen.com Racing nella classe GT4. Vermeulen avrà avuto alcuni consigli utili dal tre volte campione del mondo, sempre più icona del Motorsport.

Ok, sarà solo un giro su una GT3 del Cavallino ma le immagini hanno lasciato molti tifosi italiani senza fiato. La speranza di vedere il fenomeno di Hasselt al volante della Rossa ha, certamente, infiammato il cuore della marea rossa in questi freddi giorni invernali.