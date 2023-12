La Lancia è pronta alla rivoluzione elettrica: svelato il nuovo modello di Ypsilon

La casa piemontese, facente parte del Gruppo Stellantis, è pronta a stupire il mondo con il lancio della nuova serie della Ypsilon.

La city car torinese è tra le vetture più vendute in Italia. Nonostante sia passato molto tempo dal suo restyling continua ad essere tra le preferite dei giovani, soprattutto dalle ragazze. La sua versatilità ha sempre contraddistinto l’utilitaria che, nel corso degli anni, è migliorata nella dotazione e nella sicurezza.

Il problema del brand Lancia è che sono rimasti a corto di idee per altri segmenti. O meglio sono state prese delle decisioni che sono andate in controtendenza rispetto alla FIAT. Quest’ultima ha deciso di aprirsi a ventaglio a più segmenti con la ferma convinzione di poter fare da padrona in diversi ambiti, la Lancia è rimasta limita alla sola utilitaria. La Ypsilon attuale è ancora agile e molto scattante con alcune motorizzazioni, grazie ad un peso piuttosto leggero.

Il nuovo modello punterà tutto sulle batterie agli ioni di litio. Come accadrà anche per la nuova Panda, la vettura risulterà determinante nella nuova industria 2.0. Il design sarà più ricercato per rispondere alle moderne esigenze, ma a battere sotto il cofano ci sarà un pacco batteria che dovrà essere importante. Le linee del render di Tommaso D’Amico danno già un primo segnale di come sarà la prossima serie. Al primo colpo d’occhio potete osservare il nuovo stile.

Ci sarà spazio ancora per una motorizzazione termica. Del resto sino al 2035 ci sarà tempo per sfruttare la tecnologia tradizionale a combustione. E’ il momento giusto per iniziare a gettare le basi per un futuro elettrico, ma le operazioni nostalgia non sono facili. La vettura avrà le caratteristiche del nuovo corso stilistico del Gruppo Stellantis con linee tese, ma dovrà riportare al passato. Nel frontale, come gli ultimi modelli Opel, avrà gruppi ottici sottili secondi i rumor.

Lancia Ypsilon, il nuovo piano di rilancio

Nel 2025 la Lancia dovrebbe presentare anche con una nuova Delta che, nelle sue varie declinazioni, dovrebbe essere una vettura potente e divertente. Le prime fiche saranno puntate sull’unveiling, nel prossimo febbraio 2024, della city car, mirando anche ad ottenere la commercializzazione nel corso dell’anno.

La vettura è attesissima, ma andranno capiti i costi. Ci sarà una versione alla spina che, osservando il listino delle sorelle FIAT 600e e Peugeot e-208, risulterà piuttosto cara. Potrebbe essere immessa sul mercato ad un prezzo compreso tra i 28mila e i 40mila euro che, per una utilitaria, risulterà proibitivo per i più. L’Opel Corsa-e parte da 29.300 euro, mentre la versione MHEV con il 1.2 da 100 CV potrebbe avere un costo che partirà da circa 23.000 euro.

Sul canale di Tommaso D’amico possiamo apprezzare le nuove linee spigolose dell’auto torinese. La prima serie fu svelata nel 2003 per poi diventare il modello di punta della Lancia. L’antesignana Y10 è stata presa ad esempio per creare un veicolo moderno e dal forte impatto. Le tecnologie all’avanguardia regaleranno quel tocco in più alla nuova Ypsilon.