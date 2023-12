Triumph, arriva l’inglesina baby che conquisterà i neofiti

Il mercato del motociclistico sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni. La Triumph ha scelto di puntare su un modello che scalda il cuore.

Per conquistare il cuore dei giovani motociclisti in erba, Triumph ha pensato ad una nuova generazione di motociclette, fedeli alla tradizione, ma che per peso, potenza e prezzo, possono fare la differenza tra le concorrenti.

La storia del marchio è già di per sé un momento di garanzia per chi sceglie una moto classica ma al tempo stesso moderna con rifiniture premium. Le baby di casa Triumph è un elogio alla storia del brand. La Scrambler 400 X è una moto moderna, performante, agile e ben rifinita. In questi giorni è possibile presso le concessionarie toccare con mano la qualità del prodotto inglese che non ha nulla da invidiare alla sorella maggiore di cilindrata.

Confermato lo stile iconico e la qualità dei materiali con quel carattere off-road pensato per una nuova generazione di motociclisti che non sono alla ricerca di alte prestazioni su strada, ma che non sono però disposti a rinunciare all’eleganza di una moto leggendaria che si rivela agile sin dalle prime curve. Date una occhiata alla storia di un marchio iconico.

Le caratteristiche della nuova Triumph

Il motore, monocilindrico, è Euro 5 per rispettare le normative europee, cambio a 6 marce con frizione a coppia assistita, telaio leggero in allumino con telaietto posteriore imbullonato e forcellone in alluminio, forcella anteriore a steli rovesciati da 43 mm e monoammortizzatore posteriore con precarico regolabile, disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e ABS disinseribile, tachimetro analogico con display LCD multifunzione, fari a LED con luci diurne (DRL), sella alta 835 mm, fianchi stretti e posizione di guida rilassata in stile Scrambler.

Che dire una moto vera ma accessibile a tutti, una tuttofare con un manubrio largo e posizione di guida eretta e regolabile per viaggiare, comodamente, sia da seduti che in piedi sulle pedane. Le pedane Scrambler hanno un inserto in gomma che può essere rimosso per una presa più sicura sui terreni scivolosi.

Una moto leggera che se la cava benissimo tanto nel traffico cittadino quanto in fuoristrada. Le sospensioni ad alte prestazioni hanno una corsa di 150 mm per assorbire le asperità su strada e i colpi della guida in fuoristrada. E’ possibile cambiare il look della moto con una infinita gamma di accessori prodotti da Triumph per rendere l’esperienza di guida ancora più comoda e originale.

È, inoltre, disponibile un kit con parafanghi anteriore e posteriore maggiorati per chi precorre regolarmente strade sterrate. Questo kit è utile per ridurre gli spruzzi d’acqua e fango e proteggere l’ammortizzatore posteriore dagli urti. La Scrambler 400 X ha quel DNA che già la posiziona al vertice della sua categoria. Il prezzo è 6.195.00 euro e sarà disponibile da gennaio 2024. Non resta che aspettare di vederla in strada per poterla apprezzare in tutta la sua sinuosa bellezza.