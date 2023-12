Quanto va veloce un’Harley Davidson? Ecco la regina assoluta

Quando si pensa ad una Harley Davidson, certamente, si fa fatica ad immaginare una moto dalle alte prestazioni, eppure la casa di Milwaukee ha svelato anche dei bolidi.

Nell’immaginario collettivo le Harley sono moto custom adatte ai lunghi spostamenti e comodissime. Non a caso sono nate per percorre le lunghe strade della U.S. Route 66. Negli ultimi due decenni il brand ha pensato ad una cura ricostituente per alcuni dei suoi modelli che vedremo insieme.

La gamma si è allargata anche a soluzioni elettriche che hanno fatto storcere il naso ai puristi. L’attuale FXDR114 è la motocicletta Harley più veloce mai realizzata. L’FXDR 114 può accelerare fino a 60 mph in 2.5 secondi. In sostanza scatta da ferma a 100 km/h come una vera sportiva. Di sicuro non può regalare le sensazioni di una moto da corsa, ma è un dato impressionante. La LiveWire alla spina è stata introdotta poco prima dell’FXDR 114 e ha raggiunto in 3 secondi i 100 km/h da ferma.

La LiveWire aveva battuto il V-Twin del 2001 per il primato assoluto. La FXDR114 ora è capace di far cantare i 90 cavalli ed è un portento. L’FXDR 114 è in grado di raggiungere velocità fino a 160 mph, ben 257 km/h. L’FXDR 114 è la motocicletta Harley-Davidson più veloce mai venduta in assoluto.

La casa americana ha pensato non solo alla top speed ma anche alla potenza: Easyriders Streamliner era il nome della “rocket-bike” che doveva toccare la vetta ed essere guidata da un drag racer, Dave Campo era il nome del motociclista. La storia vi lascerà, assolutamente, senza fiato.

Le caratteristiche del bolide Harley Davidson

L’Easyriders Streamliner ha toccato una velocità record di 322 mph, ben 515 km/h. E’ più un razzo che una moto, grazie al suo design specializzato e ai suoi motori separati da 1500 cc. Velocità e tradizione non vanno sempre a braccetto e i puristi preferiscono ancora oggi acquistare una classica H.D. per l’unicità del design, la generosità nelle cromature e il rumore inconfondibile. Per questo motivo, sperimentazioni folli a parte, vi sono una serie di modelli che hanno lasciato nel cuore degli appassionati un segno indelebile.

La FXDWG Dyna Wide Glide è stata presentata per la prima volta nel 1993. La Harley FXDWG Dyna Wide Glide era una moto unica nel suo genere. Era la Harley più lunga mai prodotta e vantava doppi scarichi, incarnando in pieno lo spirito americano. La popolarità, oggi, del marchio segue la tradizione anche in Europa e la scelta spesso cade per l’acquirente su mezzi iconici dalle buone prestazioni se si considera il peso elevato: Harley Iron 833, Harley Forty-eight, Harley Street Bob, Harley Softail Slim, Harley Road King, Harley Road Glide sono solo alcuni modelli che uniscono il fascino classico del passato con l’innovazione attuale.

Chi acquista una Harley di certo non cerca le prestazioni di una Ducati, allora tanto vale mettersi in sella comodi e godersi il paesaggio. Ma per i cultori, come avrete intuito dal video in alto del canale YouTube ufficiale, le soluzioni prestazionali di alto profilo non mancano nella gamma della casa di Milwaukee.