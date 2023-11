Quanto costa uno scooter Aprilia 50? Ecco le cifre che devi conoscere

Gli scooter Aprilia sono tra i più amati in assoluto, ed ora andremo a vedere a quanto ammonta il prezzo di un modello noto.

Se abitate in una grande città e siete stanchi di spostarvi in macchina e di ritrovarsi imbottigliati nel traffico, la prima cosa che dovete fare è l’acquisto di un comodo scooter. In sella a questo tipo di mezzo, potrete trovarvi subito a vostro agio risparmiando molto tempo prezioso, ed oggi vi parleremo di una vera e propria occasione che vi viene messa a disposizione dall’Aprilia. La casa di Noale, da ormai un ventennio di proprietà del gruppo Piaggio, pensa sempre ai propri clienti, ed è in grado di offrire dei modelli davvero notevoli.

Quello del traffico è un problema molto noto nelle grandi città, con le auto che stanno aumentando sempre di più e rendono la vita impossibile a chi si sposta per andare a lavorare. Inoltre, il vantaggio dello scooter è quello di poter essere acquistato a dei prezzi molto abbordabili, ed è il caso del 50 di casa Aprilia di cui vi stiamo per parlare. Siamo certi che, dopo aver letto il suo costo d’acquisto, non potrete far altro che correre in concessionaria per portarvelo a casa.

Aprilia, ecco quanto costa uno scooter 50

Per parlarvi dei prezzi degli scooter 50 di casa Aprilia, abbiamo scelto uno dei modelli più economici in assoluto, che se acquistato, vi porterà a fare un vero e proprio affare. Come esempio abbiamo preso l’SXR 50 E5, che viene a costare solamente 2.599 euro, un costo davvero eccezionale, per un modello che ha delle caratteristiche che hanno fatto innamorare gli italiani e non solo.

Come descritto dalla stessa casa, si tratta di uno scooter urbano di piccola cilindrata e di ultima generazione, che ha un’ottima gestione dei consumi da parte sua, cosa che, al giorno d’oggi, è sempre positiva visti i prezzi dei carburanti. Inoltre, chi l’ha provato parla di un’agilità davvero notevole in mezzo al traffico e nelle manovre di parcheggio, e se non volete spendere delle cifre folli, si tratta sicuramente del meglio del meglio. Tra i vantaggi dell’ultimo modello ci sono dei fari molto potenti a matrice Full LED, ma anche un telaio che è stato alleggerito, pur restando molto resistente e sicuro in caso di impatto.

Rinnovata la ciclistica, mentre è molto rilevante l’introduzione del nuovo motore i-get da 50 cc di cilindrata che migliora le performance e limita anche i consumi. Molto utile anche il telo coprigambe che è utile quando le temperature si abbassano più del solito, e visto il periodo dell’anno che stiamo affrontando, non è di certo male averlo a disposizione. A questo punto, non vi resta altro da fare se non portarvelo a casa.