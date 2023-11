Quali sono le migliori gomme qualità prezzo? Ecco le più vendute

Le gomme sulle auto sono indispensabili per estrarre, in sicurezza, il massimo potenziale. Vi diamo una lista degli pneumatici più venduti.

Se c’è una cosa su cui vi consigliamo di non risparmiare sono le mescole delle vostre auto. Essendo l’unico punto di contatto con l’asfalto sono uno degli elementi più importanti alla guida. La qualità delle gomme può fare una enorme differenza in termini di affidabilità e prestazioni. Scopriamo insieme cosa offre il mercato.

Con il generale aumento dei prezzi degli ultimi anni la tendenza potrebbe essere quella di andare a risparmiare sulle gomme, non riuscendo a trovare un buon compromesso qualitativo per dei nuovi pneumatici. Alla base della scelta di risparmio vi sono esigenze di carattere economico, ma si può ovviare alla massima qualità che garantiscono gli pneumatici premium Continental, Pirelli, Michelin e Bridgestone, puntando su gomme di fascia medio alta che garantiscono affidabilità massima senza un grosso esborso di denaro come i marchi sopraccitati.

Tra i brand di maggiore crescita degli ultimi anni c’è Hankook. Per coloro che vogliono sostituire un set di gomme basandosi su di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo vi consigliamo le Ventus Prime 3, che forniscono ottime performance, grazie ad un’ampia scanalatura a quattro canali che renderà la vostra auto sicura anche sul bagnato, grazie a rapidi drenaggi dell’acqua. La mescola gestisce al meglio anche le prestazioni più elevate di auto sportive.

Gli pneumatici presentano smussature all’interno delle scanalature che combaciano perfettamente col suolo per una tenuta di strada da sogno e brevissimi tempi di frena. Si tratta di tasselli robusti che migliorano la manovrabilità, offrendo una guida confortevole.

Un altro marchio che sta assumendo un ruolo di primo piano e quello Kleber Dynaxer HP4, soprattutto per le misure di 16’’ e 17 ‘’. Si tratta di mescole che drenano perfettamente l’acqua evitando il pericoloso acquaplaning. Parliamo di un marchio storico che garantisce bassi livelli di rumorosità e una bassa resistenza al rotolamento.

Gomme, altri brand di qualità

Le gomme Kumho Ecsta PS71 permettono di avere una grande efficienza in curva. Il design presenta dei blocchi del battistrada insieme a materiale high tech, offrendo una grande elasticità ed un peso perfetto. In accelerazione queste mescole risultano super performanti su modelli quali BMW, Audi, Mercedes e Alfa Romeo nelle misure da 17’’. Sapete dove vengono prodotti gli pneumatici Pirelli? Resterete meravigliati.

Da tenere sotto osservazione anche le Toyo Proxes, capaci di garantire prestazioni di alto profilo e nelle misure 14’’, 15’’ e 16’’ presentano polimeri super attivi che ne aumentano la resa chilometrica. Anche in questo caso si tratta di pneumatici silenziosi e confortevoli, ideali anche per le nuove vetture elettriche.

In ultima analisi prendiamo in considerazione le Nexen N’Fera Sport, capaci di garantire tre speciali fasce di tasselli con scanalature asimmetriche che facilitano la fuoriuscita dell’acqua. Sono in grado, inoltre, di agevolare il mantenimento in curva dell’auto, scongiurando slittamenti. Il prezzo di queste mescole si aggira intorno ai 70 euro ciascuno e qualità/prezzo prodotto non tradiranno le vostre attese.