Nuovo allarme per le auto elettriche: automobilisti nel panico, c’è un problema

Le auto elettriche sono sul tavolo delle discussioni politiche di molti Paesi, tuttavia vi sono alcuni elementi che non sono di facile soluzione.

Partiamo dall’ipotesi che le auto elettriche diventassero anche piuttosto diffuse e alla portata di molti, ci ritroveremmo con infrastrutture ancora carenti e un fabbisogno elettrico che non potrebbe essere soddisfatto. Purtroppo le EV rimangono proibitive per i più e non sono state costruite delle colonnine di ricarica estese, almeno alle nostre latitudini, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Coloro che non possiedono un giardino o un box privato dove possono, autonomamente, ricaricare le proprio vetture elettriche hanno accusato molti problemi sulla rete pubblica. Questo è uno dei principali motivi che spingono gli automobilisti a continuare a viaggiare sulle loro care e vecchie vetture termiche, senza alcuna intenzione di cambiare il loro punto di vista.

Per di più questa eccessiva tecnologia mal si concilia con una vecchia gen di automobilisti cresciuta a pane, bottoni sulla plancia e rombi di motori endotermici. I soldi sono in mano alla vecchia guardia e tutto ciò implica una atroce difficoltà a trovare una direzione diversa per i giovani. Le auto dovrebbero essere un bene alla portata di tutti, almeno nei Paesi sviluppati, ma sta diventando un clamoroso lusso.

In questo scenario atroce la crisi economica ha fatto il resto. Gli anni della pandemia e l’invasione russa in Ucraina hanno fatto schizzare i prezzi alle stelle. Tutto è aumentato, compresa l’energia. Un tempo ricaricare un’auto elettrica veniva a costare una cifra convenientissima, oggi non è così economica come prima e sarà sempre peggio. I problemi non sono finiti qui.

Auto elettriche, cresce l’ansia per i possessori

Tra i tanti punti interrogativi delle EV c’è ne uno che riguarda le compagnie assicurative. L’allarme sull’RC Auto per le vetture elettriche è scattato nel Regno Unito, dove si sta sollevando e creando un vero e proprio caso, considerata la diffusione massiccia dell’elettrico. Le soluzioni sono due: o svenarsi per delle assicurazioni di alto profilo o rimanere fregati. Ora vi spieghiamo il perché.

Secondo quanto emerso dalle compagnie assicurative britanniche, c’è un fattore che rende impensabile contenere i costi della RCA per le EV. Ossia l’impossibilità di quantificare gli eventuali danni rimediati dalla batteria, determinando la mancanza di possibilità di decifrare anche i costi di riparazione eventuali. Il pacco batteria di un’auto elettrica è quasi pari al valore di un’automobile tradizionale.

In caso di sostituzione parliamo di cifre impressionati e molte assicurazioni non vogliono nemmeno assicurarle le EV. Sulla base di questi presupposti anche pagando una cifra sostenuta dal proprietario del mezzo, la possibilità che si verifichi un guaio tecnico o un incendio che porti alla conseguente sostituzione del pacco, rende impraticabile una formula a basso prezzi. I guai, insomma, all’orizzonte sono molto più variegati di quello che si poteva immaginare agli albori della diffusione delle auto alla spina.