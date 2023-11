MotoGP, Marc Marquez tira in ballo Valentino Rossi: fan allibiti

Marc Marquez ha parlato del passaggio del fratello di Valentino Rossi in Honda. In HRC nessuno si aspettava l’arrivo di Marini.

Il commento di Marc Marquez sul passaggio di Marini al suo posto ha sorpreso tutti. Marc ha deciso di cambiare aria e avrà subito la possibilità di salire sulla Desmosedici GP23 nei test prestagionali di Valencia. L’obiettivo sarà quello di lottare per la sua nona corona iridata, proprio per agguantare un risultato raggiunto dal centauro di Tavullia nel corso della sua intera carriera.

Al nativo di Cervera sono rimaste solo 2 gare in sella alla RC213V, poi la lascerà il compito in HRC a Luca Marini. Quest’ultimo dopo l’esperienza nel team VR46 ha deciso di abbracciare la sfida più ardua. In questo momento la Honda è terminata all’ultimo posto della graduatoria costruttori nonostante 2 campioni del mondo. La guida della moto migliore del lotto potrebbe cambiare la realtà di Marc Marquez, ma per Luca Marini potrebbe essere un passo indietro clamoroso. Avrà parlato con suo fratello e avrà avuto i suoi motivi.

Il fratello di Valentino Rossi ha avuto coraggio di abbandonare l’ovile di famiglia per lottare con ardore per una nuova causa. La squadra in cui correrà nel 2024 si è venuta a trovare in una condizione disperata, senza il suo alfiere di punta e una idea ben precisa di come uscire dalla crisi. Marini, insieme a Zarco, rappresenteranno le due nuove anime della casa di Tokyo.

Il francese, attualmente del team Pramac, è un grande collaudatore. Luca, invece, ha messo in mostra solo a sprazzi il suo talento, non riuscendo a vincere un GP con la Ducati. Ha conquistato un secondo podio in Texas e altre due terze posizioni nelle SR in Argentina e Thailandia. Il classe 1997 ha compreso che non troverà spazio nel team factory e ha preferito cambiare aria.

Valentino Rossi e l’eterna rivalità con Marquez

I due centauri più titolati della storia della MotoGP hanno lottato con il coltello tra i denti per anni. Nella memoria collettiva rimarrà quel 2015 pieno di polemiche e veleni. Il centauro di Tavullia non avrebbe avuto modo di perdere in quel modo in Malesia, se solo lo spagnolo della Honda non lo avesse provocato. Il #46 sbagliò, per frustrazione, attuando un fallo di reazione, ma Marquez ricevette un ritorno d’immagine orribile da tutta quella vicenda. MotoGP, dramma in casa Honda: senza Marquez arriva una notizia pessima anche lato sponsor.

“Ritengo che alla fine sia un pilota giovane. Con esperienza sulla Ducati, che in questo momento sembra essere la migliore moto in griglia in base ai risultati. Lo vedo bene – ha annunciato Marc a MARCA in merito al fratello minore del Dottore – Vedremo, è chiaro che Di Giannantonio sembrava di più, ma Honda conoscerai la strategia che hai. Bisogna saper differenziare le cose. La mia rivalità con Valentino non è un segreto del passato. Ma la domanda è: perché ti sorprende che Marini prenda il mio posto? Se un pilota va forte e un pilota se lo merita”.