F1, che bordata di Massa: tira in ballo Alonso e Perez e li distrugge

Felipe Massa ha parlato della controversa situazione in cui si trova Sergio Perez in Red Bull Racing. Ecco cosa ha dichiarato il brasiliano.

Felipe Massa, in carriera, ha corso al fianco di sua maestĂ Michael Schumacher in Ferrari. Nessuno come lui sa cosa si prova ad affrontare un fenomeno che in pista non sbaglia un colpo. Max Verstappen sta vincendo alla Schumacher, infrangendo qualsiasi record storico e avvicinandosi al primato assoluto detenuto dal Kaiser di 5 mondiali di fila.

A soli 16 anni l’olandese ha collezionato 3 titoli e 52 vittorie in F1. Nessuno sembra in grado di fermarlo e la differenza che si è venuta a creare tra lui e il compagno di squadra in Red Bull Racing è talmente ampia che ha creato dei forti dibattiti tra i piloti di F1. Il figlio d’arte di Jos ha conquistato 17 trionfi e 19 podi su 20 GP disputati, a due weekend dalla conclusione del Mondiale. Ecco gli orari della prossima tappa sull’inedito tracciato di Las Vegas.

Sergio Perez ha festeggiato la P1 in sole due tappe, accusando distacchi enormi in alcuni frangenti. Il messicano ha, completamente, perso la bussola dopo una prima parte di campionato dove aveva dimostrato di poter ottenere dei successi. Il numero 1 ha demolito l’11 senza colpo ferire anche davanti al suo pubblico di casa.

Data l’esperienza in F1, Checo sta uscendo con le ossa rotta dal confronto con il teammate. Sia fuori che dentro la squadra di Milton Keynes sono rimbalzate voci su un possibile approdo di Fernando Alonso nella squadra campione in carica in futuro. Lo spagnolo è stato autore di una prima annata splendida in Aston Martin, attirando le attenzione anche di Marko e Horner.

Massa e la difesa a Sergio Perez

Attaccato su piĂą fronti da tanti opinionisti, il messicano sta portando a casa, comunque, il risultato piĂą importante della sua carriera. Difatti è vicinissimo a concludere il campionato al secondo posto, ma a distanza siderale dal campione in carica. Ecco l’opinione di Massa, rilasciata alla rivista olandese Formula 1: “FinchĂ© Max è contento e la Red Bull Racing vince il campionato piloti e costruttori, penso che sarebbe saggio lasciare le cose come stanno. Ovviamente Max si sente bene e sta vincendo quasi tutte le corse. Per lui, qualsiasi cambiamento sarebbe in peggio“.

“Quello che Verstappen ha mostrato in questa annata non ha precedenti. Anche se mettessimo Hamilton o Alonso nell’altra auto, non sono certo che cambierebbe molto. Forse un po’, ma nemmeno loro batterebbero Max“, ha sancito il vice campione del mondo 2008. A paritĂ di condizioni il drink team è dalla parte del suo allievo. Verstappen è cresciuto nell’Academy Red Bull e ha dimostrato di meritarsi il sedile di numero 1. Ad oggi chiunque farebbe fatica a tenere il passo tre 3 volte iridato di Hasselt.