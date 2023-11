Quando torna la MotoGP? Programma GP Qatar: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP si sposta sul tracciato di Losail per il penultimo appuntamento del campionato 2023. La sfida infinita tra Bagnaia e Martin è giunta al momento clou.

Il Qatar rappresenterà uno spartiacque per il campione del mondo della Ducati. Salvo errori clamorosi che costerebbero un prezzo salatissimo, Bagnaia potrebbe volare a Valencia con un discreto vantaggio per la volata finale. Il campionato è giunto quasi ai titoli di coda e l’ultima tappa in Malesia ha palesato una verità assoluta nel duello tra i due contendenti.

Pecco è diventato uno straordinario ragioniere, mentre Martin deve prendersi dei grossi rischi nel finale per ribaltare il pronostico. L’esperienza del campione del mondo e del team ufficiale sta emergendo in modo lampante rispetto a la situazione inedita in cui si sono trovati in Pramac. Le performance sorprendenti, nel 2023, di Jorge Martin hanno portato tutti a ritenere che il traguardo più ambito fosse alla portata.

Nel momento in cui, dopo una grande rimonta, il madrileno avrebbe dovuto prendere il largo in classifica, sono arrivati sbagli madornali. Il pilota ha commesso degli errori e il team ha promosso strategie insensate, come l’uso della mescola soft a Phillip Island.

La classifica ora vede Bagnaia a +14 rispetto al madrileno. Alla vigilia della tappa malesiana il numero 1 avrebbe firmato per un risultato del genere. Martin era apparso, come in tutta la seconda parte di stagione, più veloce, ma in gara si è dovuto accontentare della quarta piazza, alle spalle del torinese. L’ultima sfida l’ha vinta Enea Bastianini che, finalmente, sembra essere tornato il pilota ammirato nel team Gresini Racing nel 2022.

MotoGP, sfida totale in Qatar

La casa di Borgo Panigale, storicamente, a Losail ha sempre fatto faville. I centauri correranno sotto la luce artificiale in un appuntamento che, solitamente, ha sempre aperto la stagione. Nel 2022 a svettare, a sorpresa, fu proprio Enea Bastianini in sella alla GP21, davanti a Brad Binder e Pol EspargarĂł. Fu uno dei pochissimi podi della stagione della Honda HRC.

Occhi puntati, quindi, anche su Marc Marquez che vorrà provare a chiudere in bellezza la sua epopea nel team HRC. Nel Gran Premio della Malesia ha concluso tredicesimo, ma le caratteristiche del tracciato del Qatar sono diverse. Ben altre opportunità le avrà suo fratello Alex sulla Desmosedici. Ci sarà qualche piccola speranza anche per la KTM che, dopo un inizio incoraggiante, è calata, vistosamente, nella seconda parte di 2023.

Potranno giocarsi delle chance i piloti dell’Aprilia, mentre non sembrano esserci gioie all’orizzonte per Quartararo e Morbidelli. I rider della Yamaha stanno facendo una enorme fatica a trovare il bandolo della matassa. L’italiano correrà nella prossima annata in Pramac, ma per il francese (quinto miracolosamente in Malesia) i problemi non spariranno con la bacchetta magica.

Orari TV GP Qatar a su SKY

Venerdì 17 novembre

Prove libere 1

13:45-14:30

Prove libere 2 (Qualificanti per il Q2)

18:00-19:00

Sabato 18 novembre

Qualifiche

13:40-14:55

Sprint Race

18:00

Domenica 19 novembre

Warm-Up

13:40

Gara

18:00

Orari TV GP Australia su TV8

Sabato 18 novembre e domenica 19 novembre saranno trasmesse le gare in differita.