Ducati, Bagnaia e la sfida infinita a Martin: ecco cosa si è lasciato sfuggire

Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, è tornato ad avere 14 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Pramac. Ecco cosa ha dichiarato al termine del GP in Malesia.

La copertina di Sepang l’ha strappata Enea Bastianini. Quest’ultimo è ritornato dagli inferi al paradiso in una domenica che non dimenticherà mai. La prima vittoria in rosso ha un significato speciale per il centauro romagnolo, a seguito di una annata caratterizzata da delusioni ed infortuni. Pecco Bagnaia si è congratulato con il teammate per l’impresa che è servita anche in chiave mondiale.

Il timore nei box dei rossi, dopo l’exploit nella SR, era che Martin riuscisse ad andare in fuga nel Gran Premio. Sembrava che il madrileno si fosse tenuto nel taschino qualcosa in vista della sfida più importante, dopo il secondo posto alle spalle di Alex Marquez nella SR. A sorpresa, invece, è emerso un caparbio Enea Bastianini che ha dato paga il fratello minore di Marc, riuscendo a strappare un risultato fondamentale per il suo futuro nel team factory.

Le performance clamorose di Jorge Martin, nel 2022, unite a passaggi a vuoto preoccupanti avevano, di fatto, spedito il Bestia in un limbo. La paura di perdere la sella più ambita della griglia, dopo una annata sfortunata, non ha frenato il centauro nella tappa malesiana. Finalmente Enea è tornato in piena forma fisica e sembra aver trovato un feeling importante sulla GP23.

In vista della prossima stagione è un gran bella notizia per lui, meno per i colleghi di marca. Pecco, infatti, sta facendo il ragioniere ma non sembra godere della medesima velocità che aveva dimostrato nella prima fase di campionato. Tutti gli altri ducatisti vorranno dimostrare di poter essere all’altezza del grande obiettivo, a partire da Marc Marquez nella squadra satellite Gresini.

La gioia di Pecco Bagnaia

Pecco è arrivato al terzo posto, riuscendo a tenere a bada con maestria il rivale alla corona. Ha riguadagnato 3 importantissimi punticini. La volata finale si deciderà per piccoli dettagli. Di sicuro Pecco avrebbe ipotecato una casa per tornare dalla Malesia con 14 punti di vantaggio. Losail e Valencia decideranno il testa a testa finale. Se non ci fossero le SR sarebbe un bel margine, ma basta un errore nelle sfide del sabato e, nuovamente, si può rovesciare il pronostico.

Martinator è stato combattivo nella prima fase del GP, ma poi si è dovuto accontentare della quarta piazza, perdendo il duello con il numero 1. Se l’obiettivo è detronizzare l’italiano, il centauro del team Pramac dovrà fare molto più negli ultimi 2 weekend stagionali. Al termine della sfida malesiana il torinese ha sancito: “Ho cercato di chiudere il divario su Alex e Bestia ma stavo faticando tanto, soprattutto in frenata”.

“Siamo contenti, siamo riusciti a staccare un pochettino Jorge Martin in classifica e oggi era davvero facile commettere errori all’anteriore – ha dichiarato Pecco – Siamo felici del pacchetto che abbiamo avuto e delle prestazioni che abbiamo fatto. Sorpasso? Fare certe manovre in quei momenti è fondamentale, contano anche mentalmente soprattutto se le fai con il tuo diretto avversario: era importante non lasciare Martin davanti, io comunque dopo due tre giri andavo meglio”. Ora appuntamento alla prossima settimana per il GP del Qatar che dirà tanto delle possibilità concrete del madrileno del team Pramac