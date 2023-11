Auto elettriche, addio alle batterie a litio: dal Giappone arriva la svolta definitiva

Il settore delle auto elettriche potrebbe essere sconvolto dall’arrivo di una novità annunciata negli ultimi giorni in Giappone.

In occasione del Japan Mobility Show è arrivata una notizia che potrebbe rivoluzionare l’intera industria dell’Automotive. Oramai è palese che tra qualche anno guideremo auto elettriche, anche per la spinta politica europea che sembra indirizzare sempre più verso mezzi silenziosi a zero emissioni. Le EV hanno iniziato a spopolare in Cina, Norvegia ed altre Nazioni con economie emergenti.

Le auto elettriche non rappresentano ancora un punto di riferimento alle nostre latitudini, principalmente per una questione legata all’investimento. Se dal punto di vista della mentalità le nuove generazioni sembrano aperte all’idea di guidare auto elettriche, il problema è rappresentato dall’esborso iniziale che, salvo clamorosi ecobonus, risulta ancora molto elevato.

I governi si stanno muovendo per garantire la presenza sempre più massiccia di colonnine di ricarica in ogni dove, ma la diffusione non ha avuto l’exploit previsto anche a causa di fattori legati alle batterie agli ioni di litio. Risultano, infatti, ancora piuttosto pesanti e poco godibili sul piano del piacere di guida e della gestione.

Per di più le moderne batterie tendono a degenerare nel corso del tempo, rendendo necessaria una costosissima sostituzione. Sono anche avvenuti dei pericolosi incendi che hanno scoraggiato molti automobilisti a scegliere la tecnologia alla spina. I tempi di ricarica, inoltre, non sono risultati così rapidi, creando ansie perenni agli automobilisti fuori porta.

Auto elettriche, novità clamorosa dal Sol Levante

In Giappone la Toyota è una istituzione. Il brand numero 1 ha deciso di puntare con decisione sulle EV, dopo aver cambiato mentalità. Il brand ha già rivoluzionato il settore delle ibride e vuole avere un ruolo di primo piano anche in merito alla tecnologia delle batterie a stato solido. Le differenze? Si potrebbero coprire distanza di 1000 km con una singola ricarica.

Un pieno di energia che verrebbe effettuato in soli 10 minuti. Se vi sembra impossibile, forse, non conoscete bene le potenzialità del brand giapponese. Toyota è diventato il primo costruttori al mondo e, in passato, ha introdotto dei concetti che hanno fatto scuola. La svolta totale sulle batterie dovrebbe arrivare nel 2027-2028 e potrebbero diventare una piacevole realtà anche alle nostre latitudini. La tecnologia è in fase di sviluppo e dopo i test in strada sarà lanciata da Toyota e, a ruota, da altri top brand.