Robert Kubica è di nuovo campione: impresa epica dell’ex F1

Vi sono driver che sono in grado di non mollare mai. Robert Kubica si è dimostrato un autentico combattente in tutte le sfide ardue della sua vita.

Tra i sogni adolescenziali di molti ferraristi c’era anche lui. Robert Kubica in Ferrari avrebbe potuto consacrarsi. C’è chi ha goduto per il suo primo podio al debutto in F1 a Monza, chi per la sua spettacolare vittoria in Canada e chi per il punticino conquistato in Williams e chi, di fatto, mente. Perché se siete amanti del Motorsport non potrete non provare stima per il driver polacco.

Un uomo che ha dimostrato di rialzarsi dopo un incidente terribile è un eroe. La sua storia, sotto certi versi, è simile a quella di Alex Zanardi. Entrambi per inseguire un sogno ed una passione smodata per la velocità hanno subito degli infortuni pesantissimi che hanno condizionato le rispettive carriere. L’amarezza in Kubica, sebbene il danno riportato sia risultato minore, è ancora più forte.

Il polacco, a differenza di Alex, stava attraversando un momento d’oro della sua carriera professionale in F1. Aveva dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro i migliori dell’epoca, compresi i vari Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il polacco era dotato di una velocità impressionate e, sin da subito, riuscì a metter in mostra le sue capacità di guida nel circus.

Pronti, via e alla terza gara da titolare in BMW Sauber colse un terzo posto da impazzire a Monza. Per un giovane che era cresciuto a pane e motori in Italia fu una soddisfazione immensa. Divenne l’alfiere di punta del team, riuscendo ad ottenere risultati sempre maggiori. Dopo un 2010 spettacolare in Renault sembrava pronto al grande salto in un top team.

Il trionfo di Robert Kubica

Dopo il terribile incidente al rally Ronde di Andora che ha segnato la sua carriera, però, non si è perso d’animo ed è tornato nel 2019 a correre una intera stagione di F1. In Williams ha lasciato un ricordo splendido, strappando anche un punticino. La sua ultima esperienza professionale nel circus, in qualità di tester, l’ha fatta in Alfa Romeo.

Il polacco ora ha dimostrato una resilienza unica, riuscendo a vincere il titolo LMP2 del FIA World Endurance Championship, dopo la delusione della 24h di Le Mans di due anni fa. L’equipaggio del Team WRT composto da Robert Kubica, Louis Deletraz e Rui Andrade è stato incoronato Campione LMP2 del WEC con il trionfo alla 8h del Bahrain, piegando Albert Costa, Fabio Scherer e Jakub Smiechowsk. Una impresa simile a quella dell’ex Ferrari Rubens Barrichello.

Una soddisfazione enorme per l’ex pilota di F1, a Motorsport.com, ha dichiarato: “Ad essere sinceri, non ho vinto molti campionati nella mia vita. Sì, alcuni, ma ogni annata ed ogni campionato è diverso. Questo è speciale. È un peccato per Le Mans, devo ammetterlo. Finire secondi per il secondo anno di fila e nel 2021 perdere la vittoria all’ultimo giro è stato tosto da digerire. Ma comunque questo campionato del mondo mi fa tornare il sorriso. Penso che di sicuro non potevamo finire in modo migliore”.