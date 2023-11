Lutto improvviso nel Rally: la dedica della squadra è da pelle d’oca

Tra le categorie del Motorsport più seguite in assoluto c’è il Rally. Il WRC non ha più l’appeal di prima, anche a causa della perdita di uomini straordinari.

Il Motorsport è un libro che, al suo interno, è arricchito da pagine dedicate a uomini straordinari. Si tratta di veri e propri eroi moderni che hanno cambiato le regole del gioco, rendendo lo spettacolo migliore. Chiunque si approcci ad una carriera nel rally ha un animo audace e non teme la morte. Di solito anche coloro che lavorano nei team e dietro le quinte hanno una esperienza clamorosa delle sfide su sterrato.

Affrontare trasferte in giro per il mondo tra guadi e strade innevate comporta una passione unica per una disciplina molto rischiosa. A differenza di altri sport dove si è raggiunto un livello di sicurezza negli autodromi quasi totale, nel Rally il pericolo si nasconde dietro ogni curva. La tragedia può avvenire anche per una leggera disattenzione o uno sbaglio alla guida minimo.

E’ il caso, ad esempio, del pilota del WRC, Craig Breen, che nel 2023 ha perso la vita a causa di un terribile crash. La Hyundai puntava su di lui in determinate corse ed è stato un grande interprete di questa disciplina. Se ne è andato via troppo presto, insieme ad altri illustri colleghi, ma dietro a certe carriere vi sono uomini spettacolari che hanno fatto la storia.

Corrado Provera è scomparso nella giornata odierna. In qualità di Direttore Sport della Peugeot ha scritto pagine indelebili nel WRC, vincendo, a cavallo tra il 2000 e il 2002, a ripetizione. In quel triennio, infatti, il ‘Leone Rampante’ festeggiò 5 titoli, oltre ai 3 di fila costruttori. Al volante della Peugeot c’era il finlandese Marcus Grönholm, due volte sul tetto del mondo nel 2000 e nel 2002.

It is with great regret that we learn of the passing of Corrado Provera. His years at the head of Peugeot Sport were marked by his charisma and energy. We send our sincere condolences to his family and all those who knew him. pic.twitter.com/YOfPnWwWR3

— Peugeot Sport (@peugeotsport) November 5, 2023