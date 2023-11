Ferrari, arriva un’altra figura pessima: svelato il vero motivo del ritiro di Leclerc

In Ferrari c’è la tendenza di chiudersi in una bolla anche nei momenti di estrema negatività che non aiuta certo l’immagine della Scuderia. Ecco cosa è emerso su Leclerc.

Si era compreso già in passato l’annoso guaio di non ammettere i propri sbagli o, chiaramente, le ragioni dei guai tecnici che hanno coinvolto i piloti della Ferrari in questa stagione. In ben due occasioni la Rossa non è nemmeno scesa in pista a causa di problemi tecnici inaspettati.

In Bahrain Carlos Sainz non ha potuto prendere parte al Gran Premio, mentre in Brasile è toccato a Charles Leclerc. A rendere ancor più amara la disfatta brasiliana è stata la concreta possibilità di poter rosicchiare dei punti importanti in chiave classifica costruttori sulla Mercedes, dato che il monegasco sarebbe partito dalla seconda casella della griglia al fianco di Max Verstappen.

Durante il giro di formazione il prodotto della FDA è finito a muro nella curva 6 dell’iconico tracciato di San Paolo del Brasile, aprendosi via radio e parlando di sfortuna. In tema di motori il concetto di fortuna e sfortuna non esiste ma come giustamente apostrofò il Drake, in una delle sue massime, si può parlare di incapacità di prevedere l’evento negativo.

Tra motori andato in fumo, come le speranze di un intero popolo rosso, Charles Leclerc ha parlato di un problema idraulico che avrebbe, comunque, causato il blocco delle ruote a causa di un’avaria riguardante un elemento della Power Unit. Sarebbe stato più logico che i vertici della Ferrari, a partire dal t.p. Vasseur, ammettessero sin da subito il problema occorso alla vettura numero 16.

Ferrari, nuovo guaio di Leclerc

La stagione di Charles non è stata brillantissima come quella passata, ma anche nel 2022 le avarie avevano rappresentato un fattore nella sfida alla Red Bull Racing di Max Verstappen. In questa annata ci si attendeva un salto di qualità. La SF-23 ha dimostrato di non essere una vettura competitiva e all’altezza dell’agognata sfida mondiale sin da subito.

Charles Leclerc non ha vinto neanche un Gran Premio in questa annata, mentre l’unica soddisfazione stagionale è arrivata a Singapore per merito del compagno di squadra Carlos Sainz. Con ogni probabilità il monegasco chiuderà alle spalle del madrileno e cioè è avvenuto anche nella stagione 2021, una delle peggiori della carriera do CL16.

A Maranello sono iniziate le indagini in vista anche di una decisione che potrebbe compromettere la prossima tappa del monegasco sul tracciato di Las Vegas. Secondo quanto riportato sulle colonne di Motorsport.com il guaio non riguarderebbe esclusivamente la parte idraulica. La Rossa si è spenta per un problema elettronico che ha mandato in recovery il sistema idraulico, mettendo ko cambio, brake-by-wire, differenziale, idroguida e power unit.

Era chiaro sin da subito il guaio ma si sono voluti nascondere dietro ad un velo sempre più pietoso. La Ferrari non ha voluto dare aggiornamenti sulla causa del ritiro di Leclerc, ma con ogni probabilità dovrà faticare anche a LV. Per Leclerc il finale di stagione potrebbe diventare ancora più amaro del previsto.