Tesla, la notizia è storica: arriva un modello che costerà pochissimo

La Tesla si prepara per lanciare sul mercato un modello poco costoso, che nascerà in Europa. Tutti i dettagli su di lei.

Il marchio Tesla continua a vivere di continui alti e bassi, con un 2023 che era partito in maniera eccezionale, restando così sino a giugno. Il primo semestre aveva portato a dati da record, con la Model Y, il SUV compatto della compagnia di Elon Musk, che è diventata la vettura più venduta d’Europa.

Pensate che, nei primi sei mesi dell’anno, questa vettura ha avuto 137.000 immatricolazioni, oltre 10 mila in più rispetto alla seconda in graduatoria generale, ovvero la Dacia Sandero. Si trattava di un gran risultato, ma per un colosso come la casa texana i tempi passano in fretta, ed infatti, l’ultimo periodo è stato molto negativo.

La Tesla ha deluso gli investitori con un calo di vendite, che renderà molto difficile il raggiungimento dell’obiettivo di vendere 1,8 milioni di veicoli. Nel frattempo, sono arrivate notizie interessnati che riguardano il debutto di un modello dal prezzo molto contenuto, che nascerà prestissimo ed in Europa. Ecco i dettagli che fanno già sognare i fan.

Tesla, presto un modello da 25.000 euro sul mercato

Uno dei più grandi obiettivi di Elon Musk è quello di rendere le auto elettriche fruibili da tutti, il che significa tagliare nettamente i prezzi. Per rispondere alla crisi del 2022, la Tesla ha abbassato nettamente i costi d’acquisto delle proprie auto, e c’è da dire che, almeno per la prima parte del 2023, i risultati si sono visti, prima della flessione di cui vi abbiamo parlato poco fa.

In questi giorni, tuttavia, è stato annunciato l’arrivo di un modello entry level che costerà 25.000 euro. Si tratta di un prezzo eccezionale, considerando che la EV meno costosa oggi è la Dacia Spring, che costa comunque più di 20.000 euro e che mette a disposizione solo 45 cavalli ed un’autonomia molto bassa.

L’auto verrà prodotta in Europa, nella Gigafactory di Berlino, almeno secondo quanto emerso in base ad un incontro che è avvenuto tra il magnate sudafricano ed i vertici della fabbrica. Inizialmente, sembrava che la vettura potesse essere prodotta in Messico, ma poi si è cambiato luogo d’origine.

Secondo altre indiscrezioni, la Tesla entry level potrebbe chiamarsi Model 2, da produrre nello stabilimento di Berlino dove già nasce la Model 3. Il luogo di produzione, in particolare, si trova a Gruenheide, ed un modello così poco costoso potrebbe seriamente fare la differenza nel mercato delle auto elettriche, che fatica ancora a decollare.

In questi giorni, è andato in scena il Tesla Investor Day, ma Musk non ha dato alcuna informazione a riguardo, lasciando nell’ombra la nascita di questo modello. L’auto dovrebbe comunque assumere le dimensioni di una compatta, oltre che ad essere una low cost.

Al momento, dobbiamo solo attendere quelle che sono le novità, per un modello che sicuramente può agitare il mercato. L’elettrico ha bisogno di una svolta, e l’abbassamento dei prezzi può fare una seria differenza, anche se non sarà facile visti gli altissimi costi di produzione.